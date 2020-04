EPIDEMIJA NIJE ZAVRŠENA, NEMOJTE DA SE ZAVARAMO! Stevanović upozorio građane

Načelnik Klinike za infektivne i tropske bolesti dr Goran Stevanović smatra da je ostvaren pozitivan trend, ali da nikako ne sme biti opuštanja kako se epidemija virusa korona ne bi ponovo pogoršala.

- Današnji rezultati su dosta dobri govore da mere koje smo preduzeli i napor kompletnog društva daje rezultate. Izuzetno je bitno da imamo manji procenat pozitivnih testova. Ni u kom slučaju ne smemo da se zavaramo da je epidemija završena - rekao je stručnjak na konferenciji o epidemiološkoj situaciji u zemlji.

- Mi smo uspeli da epidemiju držimo pod kontrolom, ali nam je i dalje potreban veliki oprez, poštovanje i saradnja svih u zemlji da bi ovaj trend održali. Ovo je dobro, ali i dalje nema opuštanja - Kazao je Stevanović.

Sa ovom procenom se slaže doktor Srđa Janković, ali dodaje da bi disciplina trebala da bude još čvršća.

- Pozitivan trend u suzbijanju epidemije je očigledan, nema nikakve sumnje da stvari idu dobrim tokom, ali on nije predodređen. Moramo još čvršće nego do sada da sprovodimo mere, naravno uz popuštanje koje se radi sistematično ali nikako ne smemo da se poigravamo mišlju da je ovo kraj i da smo pobedili - do kraja moramo da budemo koncentrisani i odgovorni - kazao je Janković

Kurir