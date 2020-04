SLAVKO GAK ZA KURIR: Čekamo odluku struke da otvorimo vrtiće, počeli smo sve da dezinfikujemo!

BEOGRAD - Još ne znamo kada će vrtići biti otvoreni i da li će to u početku biti samo za decu samohranih roditelja ili za sve mališane. To je na struci da odluči. Kada struka, Krizni štab i Vlada Srbije odluče da je vreme za otvaranje vrtića, to ćemo i uraditi, onako kako oni kažu - rekao je za Kurir Slavko Gak, sekretar za obrazovanje i dečiju zaštitu Grada Begrada.

Gak je naveo, da se oni, ipak pripremaju kao da će to da bude vrlo brzo.

- Naši zaposleni, koji već nisu angažovani u borbi protiv epidemije koronavirusa, već čiste i dezinfikuju vrtiće, sređuju sve sobe kao da ćemo odmah da počnemo da radimo. A počećemo kada to sruka odluči i s velikom radošću ćemo dočekati taj dan - naveo je Gak.

