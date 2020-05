IFC isplaćuje kompaniji Beo Čista Energija sredstva zajma za realizaciju Projekta proizvodnje energije iz otpada

Beograd, Srbija, 25. maj 2020 — Međunarodna finansijska korporacija (IFC), članica Grupe Svetske banke, saopštila je uspešno zatvaranje finansijske konstrukcije Projekta za proizvodnju energije iz otpada u Beogradu. To je ključna prekretnica koja je omogućila isplatu prvog zajma preduzeću Beo Čista Energija d.o.o, osnovanom od strane globalnog komunalnog preduzeća Suez S.A, japanskog konglomerata Itoču Korporejšn i Margarita Fonda II, panevropskog investicionog fonda. Projekat koji je organizovan kao partnerstvo javnog i privatnog sektora (JPP) će omogućiti sanaciju jedne od najvećih neuređenih deponija u Evropi i izgradnju novog kompleksa za održivo upravljanje otpadom, kako bi se smanjilo zagađenje i ublažili efekti klimatskih promena.

Ovo je isplata prvog zajma u okviru paketa finansiranja u iznosu od 260 miliona evra koji obezbeđuju IFC i MIGA (Multilateralna agencija za garantovanje investicija) za projekat, na osnovu dugoročnog ugovora o JPP-u dodeljenog 2017. godine. Savetodavno odeljenje IFC-a za transakcije, koje deluje od 2014. godine kao vodeći savetnik Grada Beograda, pomoglo je gradu da strukturira projekat i tender za prvi veliki infrastrukturni projekat partnerstva javnog i privatnog sektora u oblasti životne sredine u regionu.

Projekat proizvodnje energije iz otpada uključuje zatvaranje i sanaciju zasićene deponije u Vinči, predgrađu Beograda, i izgradnju nove sanitarne deponije u skladu sa pravilima EU, kao i postrojenje za proizvodnju energije iz otpada i postrojenje za preradu građevinskog otpada. Radovi na izgradnji su započeti, a očekuje se da će biti završeni u naredne tri i po godine.

„Zahvaljujući ovom kreditnom aranžmanu, moći ćemo da pojačamo napore i što pre realizujemo ovaj začajan projekat“, kaže Mitsuaki Harada, generalni direktor preduzeća Beo Čista Energija d.o.o. „Projekat u Beogradu je model koji bi ostale zemlje trebalo da slede, a mi se radujemo što smo deo ove uspešne priče”.

Postrojenje za preradu otpada koristiće čvrsti komunalni otpad i deponijski gas kao izvor energije za proizvodnju električne (30 MW) i toplotne energije (56 MW). Sva proizvedena toplotna energija koristiće se za grejanje građana Beograda. Time će se smanjiti upotreba fosilnih goriva i pomoći u smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte.

„Isplata sredstava zajma pokazuje predanost IFC-a projektu i srpskoj ekonomiji, uprkos izazovima koje je nametnula pandemija KOVID-19. Ovaj projekat je još jedan važan korak u pružanju podrške Gradu Beogradu da poboljša svoju ekološku otpornost, koristeći tehnologiju i efikasnost privatnog sektora,” kaže Tomas Lubek, regionalni menadžer IFC-a za Centralnu i Jugoistočnu Evropu.

Finansiranje uključuje zajam A u iznosu do 72,2 miliona evra; paralelni zajam od Oesterreichische Entvicklungsbank (OeEB) do 35 miliona evra; zajam B do 35 miliona evra; i koncesijski viši zajam do 20 miliona evra iz Zajedničkog programa finansiranja u oblasti klime IFC-a i Kanade, kao i garancije u vrednosti od 97,3 miliona evra koje izdaje MIGA. To predstavlja deo šireg paketa koji uključuje kredit EBRD-a u iznosu do 128,2 miliona evra. IFC ima ključnu ulogu na globalnom nivou u unapređivanju rešenja privatnog sektora za ublažavanje posledica klimatskih promena. Od 2005. godine, IFC je uložio više od 18 milijardi dolara u dugoročno finansiranje klimatski-pametnih industrija, uključujući proizvodnju obnovljivih izvora energije, klimatski-pametno agro poslovanje, zelene obveznice i zelene zgrade.

