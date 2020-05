SUKOB ČLANOVA KRIZNOG ŠTABA NA PANELU: Nestorović: Dariju boli glava od mene!

Žestoka rasprava o tome da li su članovi kriznog štaba znali šta treba da rade otkada je počela epidemija korone u Srbiji buknula je između pulmologa Branimira Nestorovića i epidemiologa Darije Kisić Tepavčević, a tačku je stavio epidemiolog Predrag Kon, na panelu „U susret drugom talasu“ na međunarodnoj konferenciji „Svet posle koronavirusa“.

- Ovo kad slušam Dariju, uopšte ne mogu da verujem da su prošla tri meseca od onog nesrećnog februara kada sve počelo. I stvarno je tačno da nismo znali šta radimo. Imali smo dva modela: optimistički i pesimistički, ali prošli smo bolje nego najoptimističniji model koji smo imali. Ne znam više ni koje mere smo donosili, bio je popriličan haos - rekao je na dr Nestorović, a prekinula ga je Kisić Tepavčević:

- Odmah moram da se umešam. I te kako smo znali šta radimo, samo nismo svaki dan prebrojavali utiske. Ponosni smo na sve nas kako smo to do sada prebrodili. Svako od nas bi mere koje smo uvodili ocenio najvećom ocenom, da smo znali, predložili bismo bolje. Bilo je ličnih šala na naš račun, ali nije to bio neki pritisak koji ne može da se izdrži, radili smo najbolje što smo mogli za sve nas i za naše porodice.

Na to se dr Nestorović nasmejao: „Dariju stalno boli glava od mene, šta ćeš, ja ću da joj kupim piće!“ i dodao da je Srbija imala „hibridan model mera“.

Tačku na raspravu stavio je dr Kon rečima:

- Sve vreme smo znali tačno šta radimo, bez dileme u sekundi.

On je dodao da je najvažnije da virus ne stigne do posebno osetljivih grupacija, koje mogu ozbiljno da obole, ali očekuje da se dalje potpuno izgubi potencijal prenošenja.

- Do nule ćemo doći, a nula smrtnih slučajeva već vidimo, ali nažalost, samo ponekim danima. Srbija će u drugoj polovini juna biti bez novih slučajeva zaraze koronom - kazao je Kon i dodao da ne veruje da će doći do ponovnog uvođenja vanrednog stanja.

On je naglasio da će potencijalni drugi talas na jesen Srbija spremno dočekati jer ima dovoljno respiratora i zaštitne opreme. Tim povodom je dr Kisić kazala da je realno da dođe do drugog talasa, ali da se ne očekuje „ništa fatalno“:

- Famu oko iščekivanja drugog talas treba da zaustavimo, sad znamo kako da ga suzbijemo, kao i da će se širiti samo koliko mu dozvolimo. Taj neki drugi, treći, peti talas ne bi bio ništa neobično kada su u pitanju zarazne bolesti. Krivulja ide u smeru u kojem je struka priželjkivala.

SZO LEČENJE SVIH PACIJENATA Koordinator Balkanskog centra SZO za vanredne situacije dr Abebajehu Asefa Mengistu kazao je da je virus i dalje aktivan, kao i da postoji populacija sa simptomima: - Sada u tranzicionom periodu moramo da prebacimo pažnju sa lečenja ozbiljnih pacijenata na lečenje svih pacijenata. Kapaciteti moraju da budu takvi da se odgovori na sve zahteve. Epidemija može da ima svoj vrhunac i to može da se desi u ograničenim prostorima. Da pratimo okruženje i pojačamo kapacitete u staračkim domovima, zatvorima, radnim kolektivima...

ŽALBA DR BRANIMIRA NESTOROVIĆA KOLEGE TUŽILE LEKARSKOJ KOMORI SRBIJE ZBOG IZJAVA Profesora čeka etički odbor foto: Printscreen Protiv prof. dr Branimira Nestorovića, člana kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa, pet doktora je podnelo žalbu Etičkom odboru Lekarske komore Srbije (LKS) u kojoj su naveli da je „Nestorović javnim nastupima narušavao ugled i nanosio štetu lekarskoj profesiji, kao i zdravstvu u celini“. Inicijator za podnošenje zahteva, u kom se od komiteta traži da se pulmolog iz UDK „Tiršova“ javno osudi zbog svojih izjava, jeste dr Đorđe Alempijević, profesor sudske medicine. Ta javna osuda bi, u krajnjem ishodu, značila da bi Nestoroviću mogla da bude oduzeta lekarska licenca. Dr Nestorović je rekao za medije da su se „ovde poklopili različiti politički interesi“ i najavio da će potpisnike zahteva tužiti redovnom sudu. - Podnose zahtev sad kad se epidemija završila, kad je sve prošlo i ispostavilo se da sam bio u pravu. Jesam li rekao da će epidemija trajati tri meseca, da virus nije mnogo opasan, da će smrtnost biti mala, da će umreti 250 ljudi? Sad ih, čini mi se, najviše nervira što sam za sve bio u pravu - rekao je on i dodao da je napadnut zbog predsednika Aleksandra Vučića. Predsednik LKS Milan Dinić kaže za Kurir da godišnje dobije oko 800 predstavki, a da je ova stigla 10. aprila: - Sednica nije zakazana i neistina je da će biti sledeće nedelje, imamo predmete na čekanju još od pre vanrednog stanja. Predsednik odbora Goran Bogdanović će zakazati sednicu i razmotriti žalbu, nakon koje postoje dve mogućnosti - ili da odbor odbaci navode iz žalbe ili pokrene postupak pred sudom časti . J. P.

