GOVORILI SU DA ĆE ME STRELJATI! Grk koji je odbio da napadne Srbiju kaže da je Srbima zahvalan! EVO I NA ČEMU

- Ja sam ponosan zbog svega što sam uradio i to nikad ni za šta ne bih menjao, ni za ceo svet - kaže grčki mornar Marinos Ricudis koji je odbio da napadne našu zemlju rečima: “Kao pravoslavac ne mogu da učestvujem u napadu na bratski narod”.

Ricudis se tada oglušio o naređenje i vratio brod u luku umesto da uplovi u Jadran. Time je "zapečatio svoju sudbinu".

Iako su mnogi grčki mornari stali uz njega, vojni sud ga je 1999. godine osudio na dve i po godine zatvora. Pritvorom se, nažalost, nisu završile njegove nedaće – suđeno mu je pred devet sudova i izbačen je iz službe.

- Ne govorimo o činjenici da su me samo otpustili, nego su naredili i da me strpaju u zatvor. U zakonu postoji i jedan član koji govori o električnoj stolici, meni su govorili da će me streljati - kaže on 21 godinu kasnije.

- Želim da svi ljudi budu svesni da i sada stojim gde sam stajao i tada, gde su stajali i mnogi drugi vojnici NATO koji su poslušali naređenje da ubijaju Srbe ili bilo koji drugi narod da bi zaradili mnogo novca. Ali, novac nije smisao života, već vaša ubeđenja i duhovne vrednosti. Te iskrene vrednosti će nas podržati u najkritičnijim momentima u našem životu i odlučiti o našoj sudbini, jednom kad nas više ne bude - kaže Grk.

Dodaje da su "pravi Grci, u pravom smislu te reči, ponosni zbog onoga to sam uradio i sa ponosom o tome pričaju".

- Ali, znate i sami da u Grčkoj ne žive samo „pravi Grci“... Istina je, međutim, da me nije briga šta ljudi misle. Ono što pokušavam da uradim jeste da živim na isti način kao što bih živeo da ništa od toga nisam uradio.

Čuo je za murale koji su u njegovu čast osvanuli u Srbiji.

- Moji planovi me trenutno ne dovode u Srbiju, ali bih rado došao da posetim srpski narod koji je oduvek podržavao Grke. Kada govorimo o muralima, vaši ljudi su ih naslikali da bi meni iskazali zahvalnost, a istina je da sve što želim jeste da ja izrazim zahvalnost vašem narodu. Jer, pre nego što sam doneo odluku da ne poslušam naređenje i ne bombardujem Srbiju, koju sam doneo iz srca, gledao sam hrabri otpor srpskog naroda i hrabre vojnike koji su se borili protiv satanskih NATO sila. To je bio ključan momenat koji me je inspirisao da pratim istinski zakon, zakon Isusa Hrista. Šta više, želja mi je da izrazim zahvalnost vašem narodu koji je sve izdržao. Da, istina je, inspirisali ste svet vašom neverovatnom hrabrošću - kaže Marinos.

Prokomentarisao je i to što je dobio orden od SPC.

- To je najveće dostignuće u mom životu i voleo bih da to učinim ponovo u ime Hrista. Reći ću vam samo da je ta medalja u mom srcu i zbližila me je sa Svetim Konstantinom. Učinila je da se ja osećam poput cara zbog sve ljubavi koje mi dajete.

U Srbiji je bio samo jednom.

- Srpskom narodu imam da poručim jedno. Sledite Boga i to činite uvek, tada niko neće moći da vas pokori - zaključio je.

Kurir.rs/Telegraf.rs, Ivana Nikolić

