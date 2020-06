KORONA PRODUŽAVA ZASTOJ U PLAĆANJU RATA KREDITA? Tromesečni moratorijum ističe 1. jula

Pojedine banke u Hrvatskoj rešile da za svoje građane produže moratorijum na kredite sa tri na šest meseci, a sagovornici Kurira kažu da, u zavisnosti od situacije sa koronavirusom, takva opcija nije isključena ni kod nas.

Međutim, iako za sada takva odluka nije u planu, banke i dalje imaju mogućnost da klijentima, koji su u finansijskom problemu, ponude i duži zastoj u plaćanju obaveza.

- Odluka o tome koliko će trajati moratorijum je doneta na osnovu procene toga koliko će trajati epidemija koronavirusa i mere zdravstvene zaštite stanovništva. Ukoliko bi se desilo da dođe do pogoršanja epidemiološke situacije, sa istim ekonomskim posledicama kao i u prethodnom talasu, odnosno ukoliko bi postojala pretnja da ponovo dođe do ograničavanja rada, pada proizvodnje i otpuštanja, verujem da bi odluka NBS i poslovnih banaka bila da ponovo uvede moratorijum - kaže za Kurir Hasan Hanić, profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji.

On dodaje da ne čudi što su Hrvatska i Crna Gora produžile moratorijum, jer su to zemlje, zavisne od turizma, koje su bile mnogo više ekonomski pogođene zbog epidemije koronavirusa.

- Iako, za sada, nema ekonomskih razloga da se produži moratorijum, svaka banka ima mogućnost da klijentu koji zapadne u finansijske teškoće toleriše neki period neplaćanja.

Tromesečni moratorijum na kredite, koji je prihvatilo 93 odsto dužnika pravnih lica i čak 94 odsto fizičkih lica, većini ističe 1. jula.

U Nardonoj banci Srbije (NBS) kažu za Kurir da je "konkretna mera, uključujući i njeno trajanje, pažljivo odmerena sa aspekta potencijalnih poteškoća sa kojima se građani i privreda mogu suočiti u izmirivanju svojih obaveza, kao i sa aspekta potrebe očuvanja finansijske stabilnosti".

- Uz niz drugih mera i aktivnosti preduzetih od strane NBS i Vlade RS, opravdano se očekuje da propisani zastoj u otplati obaveza na način na koji je propisan, olakša posledice krize izazvane virusom - kažu u NBS i podsećaju da banke u skladu sa Odlukom o privremenim merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema imale na raspolaganju mogućnost da, pored moratorijuma kao obavezne olakšice, ponude klijentu i druge olakšice u vezi sa otplatom obaveza, poput dužeg trajanja zastoja".

foto: Beta

ZORAN GRUBIŠIĆ

UTICALO BI NA LIKVIDNOST BANAKA

Zoran Grubišić, profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji, kaže za Kurir da nije isključeno da se moratorijum produži, ali da za sada to nije najrealnija opcija. - Ukoliko bi se produžio moratorijum, to bi uticalo na likvidnost banaka i u tom slučaju bi one tražile da im se ponudi nešto drugo zauzvrat, a to bi bio dodatni trošak za državu - ističe Grubišić.