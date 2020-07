NEVEROVATNA HRABROST DOKTORKE! SRPSKA HEROINA: Uzela odmor i otišla da volontira u epicentru korone!

Dr Slađana Petrović Ćika, specijalista anesteziologije i reanimatologije, zaposlena u Opštoj bolnici Studenica u Kraljevu, samoinicijativno je rešila da se uhvati ukoštac s patnjom 374 pacijenta zaražena koronavirusom koji se leče u Novom Pazaru.

Uz reči "Ja ću svoj odmor da koristim kako želim" pozdravila se sa svojom porodicom i otišla u epicentar zaraze, gde je samo u prethodna 24 sata preminulo četvoro pacijenata.

Na taj način dr Petrović Ćika postala je jedan od najsvetlijih primera lekara koji je položio Hipokratovu zakletvu u Srbiji.

O ovoj odluci nije želela nikome da priča, a javnost je za to saznala nakon što je to njena ćerka objavila na Tviteru.

- Specijalista anesteziologije sa reanimatologijom je otišla da volontira u Novi Pazar, da pomogne našim prijateljima i kolegama - napisala je ponosno Slađanina ćerka.

Dr Petrović Ćika juče nije želela da komentariše razloge zbog kojih se odlučila da ode u jedno od najgorih žarišta korone u Srbiji.

- Vratila sam se iz treće smene. Došla sam iz privatnih razloga, ali sada nije trenutak da pričam o tome. Možda jednom kad sve ovo prođe - rekla je skromno za Kurir.

Njen dobrovoljni odlazak iz Kraljeva u Novi Pazar nije iznenadio one koji je poznaju, jer je ova hrabra žena svojevremeno čak dve godine provela na ratištu u Krajini.

- Slađana je u Novi Pazar otišla inkognito, takoreći da niko ne zna, a ja sam izričito bila protiv toga. Na ratištu je pomagala ranjenicima, a borci su je, zbog njene upornosti i hrabrosti, tada prozvali Kosovka Devojka - rekla je za Kurir njena majka Gordana Petrović.

Dodala je i da je Slađana veliki borac, a na hrabrosti joj se čak dive i mnogi pripadnici muškog pola.

- Starija ćerka joj je takođe lekar, trenutno se nalazi na specijalizaciji i majka je i njoj i njenoj mlađoj sestri svetao primer i u životu i u profesiji. Ja sam, iskreno, ljuta što Slađana po ko zna koji put mora da reskira svoj život, ali ona je jednostavno takva osoba - dodala je Gordana.

Mirsad Đerlek, koordinator novopazarske bolnice, rekao je za Kurir da je i sam bio iznenađen kada ga je koleginica pozvala i ponudila pomoć.

- Nisam mogao da verujem da postoje takvi ljudi. Rekao sam joj da nemam reči kojima bih mogao da joj se zahvalim i odužim se. Upravo ta hrabrost i jedinstvo kod ljudi, koji ne gledaju ni ko je koje vere, pomoći će nam da izađemo iz svih ovih problema - rekao je Đerlek i dodao da s druge strane ima i onih zdravstvenih radnika koji izbegavaju svoje obaveze, zbog čega je juče uputio 25 rešenja sa upozorenjima zaposlenima koji se nalaze na sumnjivim bolovanjima: - Ne mogu da razumem da sada kada ljudi umiru i kada vodimo rat protiv virusa, neki prvi put imaju problema sa išijasom i vrtoglavicom.

Inače, u poslednja 24 sata u Opštoj bolnici u Novom Pazaru preminule su dve osobe iz Novog Pazara od 86 i 76 godina, jedna iz Sjenice (76) i Tutina (73). U poslednja 24 sata hospitalizovane su 42 osobe.

foto: Privatna Arhiva

DR SLOBODAN NESTOROVIĆ

POŽRTVOVANOST JE U NJENOJ PRIRODI

Za Slađanin odlazak u Novi Pazar nije znao ni njen blizak kolega dr Slobodan Nestorović, specijalista plastične hirurgije, koji s njom u OB Studenica radi preko 20 godina.

- Nisam znao za ovo, ali me uopšte ne čudi. To je tako u njenoj prirodi. Ona je izuzetno pravdoljubiva i požrtvovana, a pored toga izvanredan lekar. Dobrovoljac je bila i u ratu u Hrvatskoj, gde je upoznala i supruga, koji je bio borac. Išla je na prve linije fronta. Ona je tamo lečila, ali je toliko hrabra da me ne bi čudilo ni da je pušku nosila - rekao je dr Nestorović za Kurir.