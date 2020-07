RIZIČNO PONAŠANJE MLADIH BEOGRAĐANA: Dok divlja korona, posle fajronta, sedaju u kola i nastavljaju provod u komšiluku

Dve hitne mere koje su početkom jula uvedene u Beogradu kako bi se obuzdala epidemija korona virusa pokazale su da pojedincima ne vredi ni pričati, pa čak ni kažnjavati ih.

Pored obaveznog nošenja maski u gradskom prevozu i u zatvorenom prostoru, ograničeno je radno vreme ugostiteljskih objekata, kafića i klubova od 23 do 06h. Upravo ova druga mera dovela je do "migracije" Beograđana u okolne gradove i to baš, pogađajte - vikendom.

Ilustracija foto: Shutterstock

Mnogi se, kako saznajemo, odlučuju da sednu u kola i u večernjim satima odu u neke okolne gradove, u ovom slučaju najčešće su u pitanju Novi Sad i Pančevo.

Naime, dok se u glavnom gradu polemiše o uvođenju karantina jer koronavirus ne prestaje da divlja, manji procenat ljudi prkosi zakonu i merama zaštite pa svakog vikenda putuje po Vojvodini u potrazi za provodom.

- Da, da, Pančevo je puno Beograđana, naročito vikendom. Dođu kolima, ostanu do fajronta i vrate se nazad. Ne kažem da tako nije bilo i ranije, ali zatvaranje klubova u Beogradu dovelo je do toga da mnogi dolaze ovamo da se provedu - kaže Kristina I. iz Pančeva.

Slična, možda čak i gora situacija dešava se u Novom Sadu. Grad koji je uz Beograd verovatno najpoznatiji po noćnom životu prethodnih nedelja po mišljenju našeg sagovornika ne ostavlja utisak kao da u svetu traje pandemija. Njegova procena nije tu olako, on živi od fotografisanja noćnih klubova i poznaje im posećenost u svako doba dana i noći.

Ilustracija foto: Shutterstock

- Prešlo se na dnevne žurke na otvorenom. Prošlog vikenda sam bio sa tri ortaka u jednom poznatom novosadskom klubu. Ostali smo do jutra i nisam nijednog trenutka imao pritisak kakav je u Beogradu. Bilo je najmanje 200 ljudi do jutra u klubu - priča poznati beogradski klabing fotograf koji je vikend proveo u Novom Sadu.

S druge strane, korona ne zna šta je statistika niti pravi razliku u noćnoj i dnevnoj žurki. A, statistika u Novom Sadu nije nimalo obećavajuća.

(Kurir.rs/Blic, S.D.M.)

Kurir