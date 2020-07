UŽIVO SVE O KORONI U SRBIJI: Institut za reumatologiju postaje kovid bolnica, ako brojke ne padnu, biće policijskog

SRBIJA - U Srbiji je danas do 15 časova, u poslednjih 24 sata, od korona virusa preminulo 18 pacijenata, novozaraženih je 386.

Testirano je 8.646, a na respiratorima je 130 ljudi. Epidemiloška situacija je izuzetno teška, ovo je najteži dan u Srbiji od početka epidemije, a najkritičniji su Beograd, Šabac, Novi Pazar, što je potvrdila i premijerka Ana Brnabić u vanrednom obraćanju u 15 časova.

foto: Printscreen

Lična odgovornost je najvažnija, budi odgovoran prema sebi i prema drugima.

Više o tome pročitajte OVDE.

foto: AMG

09.40 - Dvoje preminulih u Novom Pazaru, situacija nešto bolja. Koordinator bolnice u Novom Pazaru Mirsad Đerlek rekao je jutros da je, nakon dramatične noći izmedu četvrtka i petka kada je preminulo 10 pacijenata, situacija u bolnici u tom gradu nešto bolja. Hospitalizovano je 309 pacijenata, tokom noći bilo je 40 prijema. Na respiratorima je pet pacijenata na mehanickog ventilaciji i tri na neinvazivnoj, rekao je Đerlek, navodeći da su u poslednja 24 sata bila dva smrtna slučaja, a jedan pacijent je transportovan za Niš. "Ove cifre ohrabruju, mi nastavljamo borbu istom žestinom, moramo da budemo u 100 odsto borbenoj gotovosti", rekao je Đerlek za RTS. Prema njegovim recima, kovid odeljenje u Sjenici je zatvoreno, a nastavljaju da rade sve četiri kovid ambulante. Svi pacijenti iz Sjenice su u bolnici u Novom Pazaru.

08.54 - Na KiM još 205 osoba zaraženih koronavirusom. Na KiM je u poslednja 24 časa testirano 388 uzoraka, od čega je registrovano 205 pozitivih na kovid-19, saopšteno je iz Nacionalnog instituta za javno zdravlje u Prištini. Najviše zaraženih je u Prištini, Uroševcu, Prizrenu..., a ukupan broj aktivnih slučajeva je 2.259. Ukupan broj pozitivnih slučajeva koronavirusa na KiM je 4.512, od 27.304 testiranih osoba. Od početka pandemijske krize na KiM je zabeleženo ukupno 97 smrtnih slučajeva od posledica koronavirusa, a pacijenti su imali i druge prateće bolesti.

09.11 - SVE VIŠE TEŠKIH SLUČAJEVA OBOLELIH OD KORONE! Lončar: I Institut za reumatologiju postaje kovid bolnica. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar najavio je danas da će od ponedeljka i Institut za reumatologiju Srbije biti pretvoren u kovid bolnicu. "Ceo kapacitet Instituta za reumatologiju pretvorićemo u kovid bolnicu, jer nemamo izbora", rekao je Lončar. Ministar je kazao da podaci od noćas ne ohrabruju, ističući da je u toku poslednjeg dana i poslednje noći samo u Beogradu bilo 3.185 pregleda.

08.00 - NAJGORI DAN ZA UŽIČKI KRAJ OD POČETKA EPIDEMIJE Zaraženo 100 ljudi, korona odnela još četiri života. Posle dva izveštaja Zavoda za javno zdravlje Užice, koja su davala optimizam da se korona virus stišava u Zlatiborskom okrugu, večeras je stigao novi sa brojkama koje ukazuju da se epidemija ne smiruje. Čak 100 novih slučajeva korona virusa, najviše do sada, potvrđeno je u Zlalatiborskom okrugu za nekoliko dana. Pritom, Zavod za javno zdravlje izvestio je da su prema podacima zdravstvenih ustanova preminule još četiri osobe, s tim da se ne navodi u kom vremenskom roku.

Među novozaraženima 30 je iz Užica, 17 iz Nove Varoši, 16 iz Požege, 13 iz Čajetine, 11 iz Sjenice, pet iz Prijepolja, četiri iz Bajine Bašte, dve iz Arilja i po jedna iz Kosjerića i Priboja.

07.53 - BRNABIĆ: Ukoliko brojevi ne počnu da padaju, uvešćemo POLICIJSKI ČAS. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da će, ukoliko broj obolelih od korona virusa ne počne da opada, u Beogradu biti uveden policijski čas, a možda i mere koje su bile na snazi u martu i aprilu i zatvaranje zemlje.

Ona je za radio emisiju "Newshours" na BBC-u rekla da je dokaz da protesti nemaju nikakve veze sa policijskim časom to što vlada nikada nije donela takvu odluku. "Policijski čas u Beogradu i novo zatvaranje zemlje bili su samo opcija, koju smo razmatrali u jednom trenutku, i kada je prve večeri došlo do protesta, to nije imalo nikakve veze sa uvođenjem policijskog časa. Dokaz za to jeste da mi kao vlada nikada nismo doneli tu odluku. Kada smo doneli odluku o zabrani rada od 21 časa do 6 časova ujutru, to je bila prva zvanična odluka koju smo doneli. Do tada se o svemu samo razgovaralo i konačna odluka nije bila doneta", rekla je Brnabić.

(Kurir.rs)

Kurir