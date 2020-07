Te­ška noć je iza nas, da­li smo sve od se­be, gi­nu­li smo bu­kval­no ce­le no­ći, ali de­se­to­ro lju­di smo izgu­bi­li, pe­to­ro je iz No­vog Pa­za­ra, tro­je iz Sje­ni­ce i dvo­je iz Tu­ti­na, pr­ve su re­či za Ku­rir dr Mi­r­sa­da Đe­r­le­ka, koo­r­di­na­to­ra Op­šte bo­l­ni­ce u No­vom Pa­za­ru, ne­ko­li­ko sa­ti na­kon što je Sr­bi­ju obi­šla ve­st da je u toj ko­vid bo­l­ni­ci to­kom pret­hod­ne no­ći od ko­ro­na­vi­ru­sa umr­lo 10 pa­ci­je­na­ta.

Ka­ko obja­šnja­va, uglav­nom su to lju­di ko­ji su ka­sno do­šli u bo­l­ni­cu, sa sa­tu­ra­ci­jom 40 ili 45, sa tre­ći­nom plu­ća, u te­r­mi­nal­noj fa­zi, lju­di sta­ri­ji od 70 go­di­na, ko­ji su ima­li i dru­ge bo­le­sti.

Sve više umrlica Jučerašnje scene na ulicama Novog Pazara foto: Kurir/Zoran Šaponjić

Ne­za­mi­sli­va borba

- Upr­kos to­me, le­ka­ri su da­li sve od se­be, bu­kval­no, svi smo se za te lju­de bo­ri­li do po­sled­njeg tre­nu­t­ka, do po­sled­njeg tru­n­ka šan­se da ih spa­se­mo. Onaj ko ni­je bio sa na­ma, ko to ni­je vi­deo, ko ni­je imao pri­li­ku da vi­di res­pi­ra­tor­nu je­di­ni­cu, ne mo­že ni da za­mi­sli ka­kva je to bo­r­ba. Mo­ram zai­sta da po­hva­lim sve na­še le­ka­re, me­di­cin­sko oso­blje, ovo je pik epi­de­mi­je, ti lju­di ra­de u sme­na­ma ko­je su 12 ili 24 sa­ta, da­ju sve od se­be i vi­še od to­ga, ovo je te­ška bo­r­ba da se sva­kom čo­ve­ku po­mo­g­ne, da se sva­ki ži­vot spa­se ako se po­ja­vi ima­lo šan­se - re­kao je dr Đe­r­lek.

foto: Tanjug/Lazar Lazarević

Osim te­ške, cr­ne ve­sti o umi­ra­nju od ko­ro­ne, on je re­kao da ima i do­brih ve­sti - u če­tvr­tak je iz ove usta­no­ve ot­pu­šte­no 90 pa­ci­je­na­ta ko­ji su pre­bro­di­li ko­ro­nu.

- Na­j­te­ži je taj tre­nu­tak ka­da vi­di­mo da gu­bi­mo čo­ve­ka, da ne mo­že­mo vi­še ni­šta da uči­ni­mo. To je tre­nu­tak, a ni mi le­ka­ri ni­smo lju­di od ka­me­na, ni­smo lju­di od gvo­žđa, kad se sr­ce ce­pa, kad isc­r­pe­mo sve na­še mo­ći - ka­že dr Đe­r­lek.

Kao na ratištu

U Op­štoj bo­l­ni­ci u No­vom Pa­za­ru već ne­de­lja­ma na ispo­mo­ći su le­ka­ri iz či­ta­ve Sr­bi­je, iz Beo­gra­da, No­vog Sa­da, Ni­ša, Kra­lje­va, dru­gih gra­do­va...

foto: Kurir/Zoran Šaponjić

- Le­po je vi­de­ti ka­ko je iz­me­đu pa­ci­je­na­ta i tih le­ka­ra uspos­ta­vljen je­dan ne­ve­ro­va­tan od­nos me­đu­sob­nog po­ve­re­nja, me­đu­sob­ne pa­žnje, le­po je vi­de­ti ka­ko le­ka­ri i pa­ci­jen­ti gle­da­ju jed­ni na dru­ge kao na bra­ću, na to sam po­no­san - ista­kao je dr Đe­r­lek za Ku­rir:

- Ni­sam bio na ra­ti­štu, ali ovo je bo­r­ba kao na fron­tu, ovo je rat, ta­ko to shva­ta­mo, ta­ko se i bo­ri­mo i da­je­mo sve od se­be.

U sa­mom No­vom Pa­za­ru već da­ni­ma sva­kog ju­tra na ta­bla­ma su no­ve umr­li­ce. Grad se uti­šao, lju­di pri­la­ze, tu­gu­ju, gle­da­ju ko je te no­ći izgu­bio bi­t­ku za vi­ru­som. Sli­č­no je i u Tu­ti­nu, Sje­ni­ci... Na­da je da vrh epi­de­mi­je, va­lj­da, po­la­ko pro­la­zi, da po­pu­šta, da će usko­ro bi­ti i le­ka­ri­ma la­k­še, da će usko­ro bi­ti ma­nje smr­ti, da će ži­vot po­be­di­ti.

NOVI KAPACITETI Či­go­ta pri­mi­la ko­vid pacijente U Op­štoj bo­l­ni­ci u Uži­cu ju­če su bi­la sme­šte­na 323 pa­ci­jen­ta, od to­ga 304 sa su­m­njom na ko­ro­nu, 19 je na in­ten­zi­v­noj ne­zi, a 13 je na res­pi­ra­to­ru. Od ju­če pa­ci­jen­ti po­zi­ti­v­ni na ko­ro­nu sme­šta­ju se i u bo­l­ni­cu In­sti­tu­ta Či­go­ta na Zla­ti­bo­ru.

Kurir.rs/ Zo­ran Šaponjić Foto: Zoran Šaponjić

