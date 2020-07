LONČAR REKAO ŠTA MISLI O PISMU KRITIKE: Pismo lekara čista politika, nema veze sa strukom

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je danas da je otvoreno pismo lekara okupljenih u grupu "Ujedinjeni protiv kovida", u kojem su zatražili smenu Kriznog štaba, političko i da nema veze sa strukom i pomoći ljudima koji rade u kovid bolnicama.

Lončar je rekao da se dosta lekara sa liste javilo Ministarstvu zdravlja u nameri da povuče svoje ime sa te liste, uz objašnjenje da su mislili da je povod pisma pomoć zdravstvenim radnicima koji rade u kovid bolnicama, a ne zahtev za smenu Kriznog štaba.

"Ono na čemu bih ja insistirao jeste da ovo nije vreme za politiku, ako se mi 24 časa borimo za ljudske živote i zdravlje ljudi", rekao je Lončar, odgovarajući na pitanje novinara nakon sastanka sa direktorima kovid bolnica.

Koliko to pismo "nema veze sa pomaganjem ljudima", a koliko "ima veze sa politikom", navodi Lončar, pokazuje to da je jedan od potpisnika Oliver Dulić kome, kaže, ni u "njegovo najsjanije vreme" nisu dali da se bavi medicinom.

"On je dao sebi za pravo da sada komentariše i bilo šta iz medicine, a njegovi najbliži saradnici mu nisu dali da se time bavi. Eto koliko to ima veze sa strukom", navodi Lončar.

Na spisku se nalazi, dodaje on, Rade Panić, koji je, kaže "vođa lokalnog fronta, političar, da zloupotrebljava sindikat".

"Javljaju se ljudi koji su bili nosioci lista DS na nekim prethodnim izborima, nosioci lista na ovim izborima Dveri i još nekih stranaka, ljudi koji nisu u Srbiji", rekao je Lončar.

Lončar je dodao da su pismo potpisali i ljudi koji nisu u Srbiji, poput jedne nastavnice koja, kako kaže, već tri godine radi u SAD odakle se ''javlja i govori o situaciji u Srbiji''.

Među potpisnicima su, kako primećuje, raznorazni direktori i zamenici direktora, poput onih čiji je najveći uspeh, kaže, bio zamena linoleuma u liftu u Urgentnom centru.

''Sad mi treba da se bavimo time pored toliko izgrađenih bolnica, kliničkih centara, nabavljene opreme, gama i iks noža a čega nije bilo ni u vreme Olivera Dulića, Tomice Milosavljevića i njegovih kumova'', kazao je Lončar.

On je kazao da je to bilo očekivano, a da se kao nastavak može očekivati to da se sa potpisnicma solidarišu gubitnici izbora i oni koji nisu ni učestvovali na njima.

Ministar je naglasio da je Srbiji u ovom trenutku potrebno jedinstvo i da moramo da se borimo za zdravlje ljudi i njihove živote i za to da nemamo zaraženih kako bi, dodao je, vratili zemlju u normalne tokove i omoguće da rade privreda.

''Ovo nema veze za strukom, ovo je čista politika i nećemo dozvoliti da se politika meša u zdravstvo jer to nije dobro'', zaključio je Lončar.

(Kurir.rs/Tanjug)

