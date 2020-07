MOŽEMO NA MORE, ALI SAMO U 6 ZEMALJA NA SVETU: Evo gde nam ne traže ČAK NI TEST na koronu i karantin!

Bez PCR testa i karantina do plaža u Turskoj, Albaniji i Neumu u BiH možemo kolima, dok do Egipta, Maldiva i Meksika samo avionska karta košta od 300 do 1.600 evra

Uprkos epidemiološkoj situaciji, građani Srbije ipak mogu put mora, ali samo u šest zemalja bez ikakvih korona ograničenja.

Kada je reč o turističkim destinacijama, trenutno bez PCR testa i dvonedeljnog karantina može se u Tursku, Egipat, Albaniju i BiH, ali i meksička letovališta i Maldive.

Kopneni put

Do Neuma u BiH, Albanije i Turske može se i kopnenim putem, sopstvenim automobilom, s tim što se u Albaniju ide preko graničnog prelaza Merdare, do Turske se ide preko Bugarske, koja našim građanima dozvoljava isključivo tranzit preko svoje teritorije, dok je ulaz u BiH iz Srbije bez ikakvih ograničenja. Do Egipta, Maldiva i Meksika neophodan je avionski prevoz, koji je po pravilu uključen u cenu aranžmana, dok u privatnoj režiji povratna karta košta od 300 do 1.600 evra.

Ministarstvo adresa

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić za Kurir potvrđuje da naši građani za sada bez ikakvih ograničenja u vezi sa koronom mogu da letuju u šest navedenih zemalja:

- Takođe, bez ikakvih dodatnih peripetija mogu između ostalog i u SAD i Kongo. Svaki dan se ta lista menja i ažurira, te svako ko hoće da putuje treba prvo da proveri da li je došlo do nekih promena, a mogu i da se informišu preko Ministarstva spoljnih poslova.

Iz turističkih agencija, međutim, savetuju da se ne čeka poslednji momenat za rezervaciju jer je zbog ulaska u ove zemlje bez ograničenja potražnja za aranžmanima povećana. Nije loše uplatiti zdravstveno putničko osiguranje kod kuća koje pokrivaju lečenje kovida 19, jer nije svugde džabe.platno.

Albanija Kolima preko Merdara Zbog pristupačnih cena i blizine Albanija poslednjih godina postaje sve popularnija letnja destinacija na Jadranu našim građanima. Noćenje sa doručkom u hotelu sa tri zvezdice može se naći za oko 220 evra po osobi za 10 dana, dok je kolima do Drača potrebno oko devet sati vožnje. Ukoliko se ide kolima, ide se preko teritorije KiM, preko graničnog prelaza Merdare. Za desetodnevni aranžman u hotelu sa 4 zvezdice i ol inkluziv uslugom, sa avionskim prevozom, potrebno je oko 460 evra po osobi. Meksiko Za dublji džep Daleka egzotična destinacija za one sa dubljim džepom. Aranžman za 16 dana u Kankunu sa avionskim prevozom, transferom i uslugama vodiča u hotelu sa tri zvezdice košta oko 1.600 evra po osobi. Prevoz avionom od Beograda do Kankuna ili Akapulka traje oko 17,5 sati, dok su aktuelne cene povratnih avionskih karata, ukoliko ih kupujete u sopstvenoj režiji, od 1.000 do 1.600 evra za let u avgustu. BiH Do Neuma obavezan zeleni karton Neum je jedini izlaz BiH na more, od Beograda je udaljen oko 500 kilometara, što znači osam sati vožnje kolima. Putuje se direktno preko granice Srbije sa BiH, potreban je samo zeleni karton i lična karta za odrasle, dok je neophodno da maloletna deca imaju pasoš. Autobuska karta do Neuma iz Beograda košta oko 40 evra po osobi. Cena hotelskog smeštaja (tri zvezdice) na bazi sedam polupansiona može se naći za oko 230 evra po osobi. Turska Tranzit preko Bugarske foto: Shutterstock Do Turske se kopnenim putem može stići preko Bugarske, koja je odobrila samo tranzit preko svoje zemlje uz garanciju da će se njihova teritorija napustiti. Ako krenete sopstvenim kolima, do recimo Kušadasija će vam biti potrebno oko 16 sati vožnje. Cena povratnih karata autobusom, u zavisnosti od dela Turske gde idete, iznosi od 55 do 85 evra. Apartmanski smeštaj u Turskoj košta oko 200 evra za 10 noćenja, pa naviše, dok se za oko 270 evra može naći i smeštaj u hotelima sa tri zvezdice, sa doručkom. Većina aranžmana pak obuhvata avionski prevoz, kao i transfer do hotela, a cena za 10 dana na bazi polupansiona u hotelu sa tri zvezdice može se naći za oko 500 evra po osobi. Egipat Let jeftiniji uz aranžman Aranžmani za Egipat mahom uključuju i avionski prevoz, što je trenutno i preporuka jer bi kupovina avio-karte za tu destinaciju uglavnom izašla skuplje. Primera radi, sedmodnevni aranžman u hotelu sa četiri zvezdice na bazi ol inkluziv usluge, kao i avionski prevoz, košta oko 400 evra po osobi, dok je za 11 dana potrebno izdvojiti 90 evra više. Let do Egipta traje oko tri i po sata. Radi poređenja cena, trenutno samo povratna avionska karta na relaciji Beograd-Hurgada za početak avgusta košta od 300 evra pa naviše. Maldivi Mere temperaturu na aerodromu Za sedmodnevni odmor u hotelu sa tri zvezdice na bazi punog pansiona i avionskim prevozom do ove ostrvske zemlje u Južnoj Aziji potrebno je izdvojiti oko 1.300 evra po osobi, dok smeštaj u luksuznim hotelima sa pet zvezdica košta i oko 11.000 evra za sedam dana na bazi polupansiona. Cena povratne avionske karte na relaciji Beograd-Male (glavni grad Maldiva) kreće se oko 1.400 evra. Maldivi su vazdušnom linijom od Beograda udaljeni 7.039,38 km i u proseku let traje oko 16 sati sa presedanjima. Na Maldivima putnicima odmah po sletanju na aerodrom mere temperaturu i rade opšti pregled. Samo onima koji imaju neke od simptoma korone radi se i PCR test.

