DOKTOR MASERATI: Evo šta čuveni lekar kaže o svojoj izjavi koja je razbesnela Srbe! ŠTA BI MOGAO DA VOZI KAD BI HTEO

Prof. dr Goran Belojević, šef Katedre za higijenu sa medicinskom ekologijom Medicinskog fakulteta u Beogradu, izazvao je nedavno lavinu komentara kada je govoreći o o nošenju maski u cilju sprečavanja širenja koronavirusa, a onda je izgovorio rečenicu koja je mnoge iznervirala:

- Svaki kontakt s ljudima je rizičan. Recimo ja, krenuo sam kod vas i pošto mi je maserati na popravci, krenuo sam svojim puntom srpskim i pritom sam nosio masku - rekao je doktor.

On je nastavio da priča o nošenju maski, a njegova izjava je izazvala reakcije na društvenim mrežama.

Dr Belojević za Kurir objašnjava šta je u stvari želeo da kaže:

Velika prašina se podigla kada ste izjavili da posedujete "maserati". Da li ga zaista posedujete i ako ne, šta ste želeli da poručite javnosti tom izjavom?

- Odgovoriću s dva aspekta. Prvi je mangupski. Kada sam bio "pionir maleni", beogradski mangupi su vozili "fiće", a na popravci su im bile "alfe". Dobro, nisu baš sve devojke padale na to, ali neke jesu. Drugi aspekt je jezički i koriste ga vešti govornici. To je stilska figura koja se zove digresija. Naizgled potpuno skrenete s teme samo da biste privukli pažnju. I najzad, uvek ostane onaj crv sumnje da ja zaista vozim "maserati". Za to je potrebno malo pratiti moje kretanje po gradu.

Zašto je u javnosti izazvalo toliko osuda to da bi jedan profesor i lekar mogao da vozi skupoceni auto?

- U Srbiji pojedini lekari zarađuju toliko da mogu bez problema da voze novi "maserati". Da sam u njihovoj koži, ipak ne bih to učinio, jer srpski narod doktore i dalje svojata. Moj pokojni đed Aleksa iz Srpske Sparte sažeo je to u jednoj rečenici: "Nemoj, pušeljane, učinjet u životu baš sve što ti zapane!"

