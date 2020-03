DR BELOJEVIĆ OTKRIO ŠTA JE NAJOPASNIJE U EPIDEMIJI KORONE: Ako neko pored vas KINE, odmah bežite! A ovo NIKAKO ne radite

Doktor Goran Belojević kaže da u ovim vremenima treba da zaboravimo grljenje, ljubljenje, rukovanje... Na pitanje šta može da posluži ako nemamo masku, doktor kaže da možemo da uzmemo bilo koju krpu koju možemo da iskuvamo.

- To može da bude neka krpa od platna, koja se može nositi jednom, ali se odmah posle nošenja mora iskuvati. Ako se nakašljete ili iskijate u nju, ona je kontaminirana i bacite je – objasnio je doktor.

Govoreći o širenju virusa, on je naveo da kada neko kine, treba odmah da se okrenemo.

- Virus leti vazduhom i ako neko kome, to je pravi uragan virusa i odmah treba da se okrenemo i bukvalno bežimo od toga. Zbog toga nije vreme za gradski prevoz jer se lako može preneti zaraza. Treba da se krećemo na bilo koji drugi način, pešle, kolima i to na otvorenom što je više moguće – rekao je on u emisiji TV ordinacija.

Doktor se osvrnuo i na sredstva za dezinfekciju, navodeći da su najbolji alkohol, povidon jod...i da je dobro sve čistiti što više.

- Kada čistimo površine, telefon, i sve ostalo, mi radimo nešto što se zove sanitacija, tj ubijamo delimično viruse. To je važan postupak zaštite jer je time ubijamo deo virusa, a veoma je bitno koliko virusa uđe u organizam jer mora da ih bude dosta da bi ga savladali i da bi poklekao. Sanitacijom smanjujemo broj virusa koji uđu u nos i usta – objasnio je.

On je naveo da su nos i usta najkritičnija mesta preko kojih ulazi virus.

- Nikako se smeju trpati prsti u usta, grickati nokti, a čačkanje nosa je vrlo opasno u ovim situacijama – rekao je on i dodao da muškarci sa bradom ne treba da ribaju lice već da održavaju normalnu higijenu.

foto: Printscreen RTS

Kada je reč o odeći, Belojević kaže da odeću u kojoj smo bili napolju najpre treba istresti.

- Najbolje sredstvo za dezinfekciju odeće je peglanje peglom na paru. Para od sto stepeni i visoka temperatura pouzdano ubija viruse, to je odlična mera za dezinfekciju, čak i bolja od alkohola. Zato sve što možete peglanje, sve što možete kuvajte , koristite paročistače...- rekao je on i dodao da obuću treba obrisati mokrim sunđerom kako bi se skinula prašina, a sa njom i deo virusa.

- Ovaj virus je veoma zarazan, od 100, čak 90 oboli. Zato treba nositi masku uvek, biti na distanci i naravno, prati ruke. Kada npr uzmete novac, koji je visokokontaminiran, ne treba njega da dezinfikujete niti je to moguće već da odmah nakon toga operete ruke- zaključio je on.

foto: Printscreen RTS

Kurir.rs

Kurir