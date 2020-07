NAJNOVIJE INFORMACIJE: Dr Janković o odlasku ljudi na odmor, početku školske godine, i danu kada PADA BROJ OBOLELIH

"Vreme će pokazati koliko procenata ljudi će ostati imuno, a izbegavanje zaražavanja je trenutno najbolje što možemo, to je okosnica sprečavanja da se veći broj ljudi zarazi", rekao je imunolog i član Kriznog štaba Srđa Janković.

On je dodao da ne znamo koliko dugo nekoga antitela štite i da nije kod svih imunitet takav da spreči infekciju.

- Antitela možemo izmeriti, a tu je i ćelijski imunitet, tu odbranu teže merimo - rekao je dr Janković.

Činjenica je da je trenutno prestonica žarište, ali Janković ističe da ne treba zanemariti ni druga mesta u našoj zemlji u kojima korona može da se razbukta.

- Žarište je u Beogradu jer je veliki grad, ako gledamo potencijal, Beograd ga ima, ali to ne znači da i neki drugi grad ne može biti potencijalna pozornica za novi čin ove epidemiološke drame - kaže on.

Janković je prokomentarisao i trenutno stanje u bolnicama.

- Broj ljudi koji se otpušta premašuje broj ljudi koji stiže. Ipak još postoji potencijal pogoršanja jer je još ljudi bez imuniteta - objasnio je on.

Istakao je i koliko je važno preneti poruku da je izuzetno važno pridržavati se mera.

- Ovde govorimo o nekoj manjini do koje nismo doprli. Prvi podržavam da se poruka prenese onima koji ne mogu na konvencionalan način da je prime. Virus ispoljava svoj biološki cilj da se širi, a naš organizam da se odbrani.

On je komentarisao i to što je među najmlađom populacijom i najmanje zaraženih.

- Ovo je važna poruka koja ne sme pogrešno da se shvati. Umirujući deo poruke je da deca manje oboljevaju, ali je tragedija kada se desi. Nijedna grupa nije zaštićena.

foto: Prinscreen

Mnogo se polemiše o tome kako će pohađanje nastave izgledati od septembra.

- Sva okupljanja su rizik, ali kod osnovaca, naročito mlađih je druženje i kontakt, ta socijalizacija bitna stavka. Ovo će trajati, a treba gledati i dugoročne posledice koje bi tako nešto ostavilo. Treba samo da odvagamo šta je manje štetno.

Pre škole, ono o čemu svi sada razmišljaju su odmori. Dr Janković kaže kako je to individualna odluka, ali ukoliko se na odmor ide, ne treba zaboraviti na sve propisane mere.

- Potreba za odmorom je legitimna, ali je najbolje biti razborit, poštovati mere. Ne znamo koga će sačekati "Kamijeva kužna birokratija".

Što se tiče navoda da osobe muškog pola češće umiru od korona virusa Janković je istakao da je važno shvatiti da na nivou zaražavanja ipak nema razlike, a da je teško reći zbog čega je smrtnost veća baš kod ovog pola.

- Logično je da se poveže sa hormonima, ali nije samo to. Osim toga, ako smo u manje rizičnoj grupi pogrešno je misliti da smo bezbedni. Ako je rizik statistički mali, kada se nekom desi to je 100 odsto.

Ističe da je preventiva nekad važnija od samog lečenja i da treba paziti na imunitet.

- Ja lično nemam nikakvu magičnu formulu za podizanje imuniteta. Pravilna ishrana, dobar san, fizička aktivnost, unos vitamina je uvek preporuka. Placebo efekat ima značaja, sam čin da radimo nešto dobro nam pomaže. Dakle, sve ono što spada u zdrave navike, ali nema prečice, nešto što će momentalno da ima takav efekat.

Za kraj, rekao je kada može da se očekuje pad broja novoobolelih, ali i kada će skinuti masku.

- Teško je reći, jer to od nas svih prevashodno zavisi. Ako se budemo pridržavali mera, to bi moglo da ovu epidemiju sada prelomi. To nije prognoza nego imamo potencijal da stvari krenu na bolje jer nažalost imamo i onaj drugi potencijal koji nikako ne želimo. Kada ne bude virusa u cirkulaciji skinuću masku. Postoji i elemenat ličnog primera, ali i obaveza. I naučne studije su potvrdile da ako maske nosimo svi to nas dosta štiti - zaključio je Janković.

(Kurir.rs/TV Pink)

Kurir