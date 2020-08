NEMA VIŠE PENA PARTIJA: Kazne za masovna okupljanja 500.000 dinara! Državu jedan dan lečenja košta 1.000 evra

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar najavio je da će od večeras zajedničke ekipe inspektora Ministarstva zdravlja i policije kontrolisati okupljanja ljudi u broju većem od dozvoljenih 30 i da će protiv prekršilaca podnositi prijave.

Ministar je rekao da je Krizni štab prošle nedelje relaksirao neke mere zbog dobrih rezultata, računajući na ličnu odgovornost i poštovanje mera, ali da se to nije desilo.

"Danas smo imali vanrednu sednicu štaba jer ne želimo da ugrozimo polazak u školu i zdravstvene radnike. Dobili smo snimke okupljanja u zatvorenom prostoru sa 200, 300, pa do 600 ljudi, 'pena partija' sa više stotina učesnika, a nije vreme za to i odlučili smo da to nećemo tolerisati", rekao je ministar na televiziji Pink.

On je dodao da je do sad napisano oko 100 prekršajnih prijava, a da će od sada zajedno pripadnici Ministarstva zdravlja i policije kontrolisati okupljanja, a da je otvoren i broj 011-635 03 22 na koji građani mogu prijaviti one koji ne poštuju mere.

"Kazne su 500.000 dinara minimum, nećemo o manjim kaznama da razmišljamo jer je najvažnije zdravlje", rekao je Lončar i dodao da jedan dan lečenja na intenzivnoj nezi košta više od 1.000 evra, te da državu mnogo košta ta neodgovornost.

Lončar je dodao da podaci o broju zaraženih direktno zavise od ponašanja gradjana i da je bolje reagovati preventivno.

Kada je reč o novoj školskoj godini ministar zdravlja zamolio je sve da poštuju propisane mere.

Lončar je građane pozvao na jedinstvo, istakavši da je ono neophodno i u borbi protiv korone, ali i u "odlučujućim trenucima u kojima se Srbija nalazi", te je pozvao građane da "svi stanu uz predsednika Aleksandra Vučića da ne ostavljamo probleme našoj deci, ako sad imamo priliku da rešimo nešto što će našoj deci da olakša budućnost".

(Kurir.rs/Beta/Pink)

Kurir