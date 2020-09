PROFESOR KOČOVIĆ IMA NOVO PREDVIĐANJE U VEZI SA KORONOM: Sada smo u trećem talasu, a novi pik očekuje nas početkom novembra!

Profesor Petar Kočović objasnio je da nas novi pik korona virusa očekuje oko 1. novembra, a da se sada nalazimo u trećem talasu jer smo iz drugog izašli 13. septembra.

"Treći talas je u Srbiji počeo 14. septembra, a prošao je mali broj dana da bi mogli preciznije da kažemo kada će da se završi ovaj treći talas. Ali, mi, za razliku od drugih zemalja u Evropi, možemo da uživamo u blagodeti malog broja zaraženih na dnevnom nivou. Nekako, možemo da budemo opušteniji, ali to ne znači da ne treba da poštujemo epidemiološke mere", izjavio je Kočović.

Kako dodaje, postoje stvari koje bi mogle da dovedu do povećanja broja zaraženih.

"Ipak nismo zaštićeni od kontakata sa ljudima koji dolaze iz zemalja gde je zaraza velika. To su Velika Britanija, Fransuska, Česka, Mađarska, Crna Gora, Izrael... Ta činjenica, kao i nastupajuće slave, početak nastave na univerzitetima, kao prelazak kafićima sa rada na otvorenom u zatvoreni prostor, mogla bi da dovede do povećanja broja zaraženih", istakao je on.

"Pik ovog trećeg talasa bi mogao da se očekuje oko 1. novembra. Ali, do oko 10. oktobra bi ovaj trend malo zaraženih mogli da zadržimo. Stanovnici Srbije su pokazali da mogu da se pridržavaju medicinskih preporuka i ako se nastavi taj trend, mi smo dobri", tvrdi Kočović.

On je dodao i da se očekuje da treći talas bude slabiji od drugog, "ali ko zna, čekamo razvoj događaja", zaključuje profesor.

Profesor Kočović je danas objavio novi infografik sa brojem zaraženih u prethodnih 14 dana na 100.000 stanovnika za područje bivše Jugoslavije i pojedinih suseda.

"Taj grafik poredstavlja prošlost, dok Gaus predstavlja budućnost. Kada uparimo podatke, to je kao vožnja automobila: kad gledamo kroz vetrobransko staklo - mi gledamo u budućnost (Gaus). Kada gledamo kroz retorvizore - mi gledamo u prođlost (ECDC metodologija). Kada uparimo ova dva - onda možemo da dobijemo prognozu koja ne mora da bude tačna", objasnio je Kočović.

(Kurir.rs/Blic)

Kurir