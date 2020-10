OD PRVOG SEPTEBRA ZARAŽENO 108 UČENIKA : Ministar Šarčević o koroni u učionicama, neće biti potpunog zatvaranja škola

BEOGRAD - Ministar prosvete Mladen Šarčević izjavio je danas da je od početka školske godine u proseku 1,6 učenika dnevno inficiran korona virusom, što je po njegovim rečima, pokazatelj da je sistem veoma disciplinovan.

Gostujući na televiziji B92, ministar je kazao da je od 1. septembra virusom inficirano 108 učenika, od kojih oko 60 odsto osnovaca jer više vremena provode u školi, i 36 zaposlenih.

Ilustracija foto: Shutterstock

"Neki su se u medjuvremenu oporavili i u oktobru je taj broj smanjen na 51 učenika i sedmoro zaposlenih. Imamo dobru statistiku za sada ako se ima u vidu da sistem ima oko 108.000 zaposlenih i oko 850.000 učenika", kazao je Šarčević.

Navodeći da prosvetna inspekcija nedeljno obavi oko 800 pregleda, ministar je kazao da je u prvoj nedelji nastave troje direktora škola razrešeno dužnosti zbog nepoštovanja epidemioloških mera a da je u drugoj nedelji izrečeno devet opomena.

"Vrtići i učenički domovi su vrlo bezbedni kada je reč o koroni a u studentskim domovima imamo dvoje inficiranih u Beogradu na oko 8.000 studenata", kazao je Šarčević.

Upitan za navode da bi 15. novembra trebalo da dodje do potpunog vraćanja onlajn nastave, ministar je kazao da je bilo nagađanja da će se to desiti još 1. oktobra i dodao da niko nema tačne podatke kada bi do toga moglo da dođe.

"Ako i bude zatvaranja, ono će biti selektivno. Ako imamo problem na Čukarici ili u Rakovici, nećemo zatvarati ceo grad", kazao je Šarčević.

Ilustracija foto: Kurir

Komentarišući zahteve dela studenata za linearnim smanjenjem cene školarine za 30 odsto, ministar je kazao da je to "pokušaj lova u mutnom" manje grupe studenata, odnosno da je ta tema donekle ispolitizovana jer se pripremaju izbori za studentski parlament.

Upitan za dešavanja na Filološkom fakultetu u Beogradu, čiji su profesori i studenti protestovali ;zbog obustave procesa izbora novog dekana, ministar je kazao da je ta visokoškolska ustanova usvojila statut što je po njegovim rečima, prekretnica budućeg dobrog rada fakulteta.

"Ne možete da birate dekana bez statuta, zato smo tražili da se stvari urede. Već sada na Filološkom fakultetu mogu da legalno pokrenu proceduru za izbor dekana", dodao je Šarčević.

