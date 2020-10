NOSITE MASKE ILI ZATVARAMO BEOGRAD! Ovo je UPOZORENJE dr Kona: Po Hrvatskoj vidimo šta nas očekuje, nismo mi nešto posebno

Beograd je već dugo glavno žarište koronavirusa u Srbiji i u njemu je na dnevnom nivou skoro polovina svih novozaraženih u zemlji, a epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Kon upozorava da je prestonica već u nepovoljnoj situaciji i da za dve nedelje možemo ući u vanrednu, te da ako građani ne budu nosili maske, nema druge mere osim zatvaranja.

- Po Hrvatskoj vidimo šta nas očekuje, ne treba da mislimo da smo mi nešto posebno i da će da nas mimoiđe od cele Evrope. Ako građani ne budu nosili maske i pridržavali se fizičke distance, nema druge mere osim zatvaranja Beograda. Ne interesuje me politika, nepoverenje u krizni štab, jedino me interesuje i brine činjenica da se virus brzo širi, pre svega ozbiljno u Beogradu, i da se može usporiti jedino nošenjem maski i držanjem fizičke distance. Ako to ne bude slučaj, sledi zatvaranje ili katastrofa. Nemojmo se plašiti mera, jasno je da ovo može da se reši samo sprečavanjem kontakata, da li će to biti policijski čas, vanredno stanje, mora se sprečiti širenje - rekao je, vidno revoltiran, dr Kon juče u jutarnjem programu TV Prva.

Kina dobar primer

On je dodao da se škole ipak zasad neće zatvarati, ali i ukazao na činjenicu da u Kini nema širenja virusa već pet meseci, zbog velike discipline građana i nošenja maski. Dr Kon je pomenuo i da se u svetu sve manje govori o vakcini protiv kovida 19 i da to indirektno pokazuje da je neće biti još dugo ili da neće biti masovne vakcinacije.

Infektolog prof. dr Žarko Ranković slaže se s tim da je situacija trenutno veoma ozbiljna, kao i da nas čeka burna jesen ukoliko se ne budemo pridržavali preporučenih mera.

- Ukoliko ljudi ne budu nosili maske i držali distancu, čeka nas opet otvaranje novih kovid bolnica, punjenje kapaciteta, preopterećenje zdravstvenog sistema, a najgori su svakako gubici ljudskih života. Ukoliko apeli za odgovorno ponašanje građana i rigorozna kontrola sprovođenja mera ne daju rezultat, može doći do uvođenje policijskog časa i kontrole ulaska u zemlju, poput obavezne mere samoizolacije - rekao je dr Ranković za Kurir.

Reč građana

A Beograđani bi, u slučaju pogoršanja epidemiološke situacije, između obaveze nošenja maski na otvorenom i policijskog časa u velikoj većini izabrali maske, mada veruju da bi zabrana kretanja bila efikasnija mera za sprečavanje širenja korone, pokazala je anketa koju je juče sproveo Tanjug. Među sagovornicima bilo je onih koji su nedvosmisleno odmah podržali nošenje maski, uz napomenu da bismo svi morali da budemo disciplinovani, ali i onih koji su ubeđeni da do takvog pogoršanja neće doći, pa nisu ni za jednu ni za drugu meru, a još ima i onih koji smatraju da virus ne postoji.

Verovatnoća zaražavanja Ako zaražena i druga osoba ne nose maske, a udaljene su manje od metra, verovatnoća zaražavanja je od 70 do 80 odsto

Ako samo zaražena osoba nosi masku, verovatnoća zaražavanja je pet odsto

Ako obe osobe nose masku, verovatnoća zaražavanja je manja od jednog procenta

Novooboleli u poslednja 24 časa Beograd 82

Kragujevac 15

Valjevo 12

Kraljevo 9

Niš 7

Novi Sad 7

Vranje 6

Kruševac 6

Aleksandrovac 6

Trstenik 5

Bor 4

Stara Pazova 4

Žarište u Valjevu Zarazili se na slavljima U valjevskom kraju je registrovano još 18 novozaraženih virusom korona, a nagli rast broja obolelih dovodi se u vezu s privatnom proslavom kojoj je prisustvovalo oko 60 ljudi. Kako je saopštio štab za vanredne situacije u Valjevu, do sada je infekcija dokazana kod više osoba koje su bile na proslavi ili njihovih kontakata. Obolevanje pet članova jedne porodice dovodi se u vezu s boravkom u jednom restoranu, a evidentiraju se i pojedinačni slučajevi vezani za prisustvovanje skupovima s većim brojem ljudi, porodičnim slavljima i iz kontakata s licima iz inostranstva.

Eksplodirao „Konov koeficijent“ Inficirano 214 od 3.325 testiranih U poslednja 24 sata u Srbiji je na koronavirus testirano 3.325 osoba, od kojih je 214 pozitivno, dok je preminulo još dvoje ljudi, čime se ukupan broj žrtava kovida 19 od početka epidemije u zemlji popeo na 776. Ono što posebno zabrinjava je to što je tzv. Konov koeficijent, odnos broja pozitivnih prema broju testiranih ljudi, eksplodirao i juče je iznosio 6,43 odsto. Na respiratorima u bolnicama širom Srbije se nalaze 24 osobe, dok je hospitalizovano 390 pacijenata.

