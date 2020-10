KRITIČNO: Prelazimo 1.000 zaraženih dnevno, mogu li bolnice sve da prime

U Srbiji je juče, iako je bila nedelja, registrovano čak 614 zaraženih od 4.739 testiranih, te je pozitivnost, iliti Konov koeficijent, čak 12,95 odsto! Preminule su tri osobe. Broj novoinficiranih u odnosu na prethodni vikend, kada je bilo 214 zaraženih, gotovo se utrostručio. Srbija je već ušla u ljubičastu zonu sa 67 inficiranih na 100.000 stanovnika. Očekuje se da u narednim danima premaši 1.000 zaraženih dnevno. Beograd je i dalje prvi po broju zaraženih - 315, slede Kragujevac sa 35 i Novi Sad - 25.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je juče da se narednih dana očekuje da taj broj bude preko 800, 900 i 1.000, zbog čega će najveći problem biti bolnički kapaciteti. Cifre su, naveo je, jasan znak da je ovo jedna od najtežih nedelja dosad.

- Kada imamo između 80 i 100 više hospitalizovanih od otpuštenih dnevno, treba nam samo dan do dva da popunimo jednu bolnicu, a posle toga moramo da krenemo sa popunjavanjem druge - rekao je Vučić i najavio da će dve nove kovid bolnice biti gotove do 1. decembra i da će „do Svetog Nikole moći da primaju prve pacijente“.

Član kriznog štaba, epidemiolog prof. dr Branislav Tiodorović, istakao je za Kurir da će najgore biti za 10-15 dana.

- Najozbiljnija situacija biće za 10-15 dana, kada počnu da obolevaju stariji i hronični bolesnici, kojima virus donose mlađi, koji sada uglavnom obolevaju. Posle toga će verovatno i više ljudi umirati. Najvažnija mera trenutno je sprovođenje i kontrola postojećih mera. Zato će se menjati i zakon, čekamo da nacrt predloga dođe i prođe kroz Skupštinu, pa ćemo angažovati komunalnu miliciju i policiju u kontroli poštovanja mera, pored svih inspekcija. Odluka o obaveznom negativnom PCR testu za ulazak u Srbiju je na kriznom štabu i na granici smo od uvođenja obavzenog PCR testiranja, jer gori region, a i kod nas cifre rastu - istakao je Tiodorović i dodao da bi policijski čas mogao da bude uveden ako budemo imali preko 5.000 inficiranih na 100.000 stanovnika.

Iako je ranije izjavio da bi na 500 inficiranih dnevno sve škole mogle da pređu na onlajn nastavu, prof. Tiodorović navodi da je u školama za sada situacija pod kontrolom:

- Kao dobar pokazao se model kod škola i vrtića, a koji omogućava da se grupe naizmenično šalju na onlajn sistem. Ako se pojavi jedan inficirani u odeljenju, ide u samoizolaciju. A ako se pojavi još jedan, što je povezan slučaj, tzv. klaster - celo odeljenje ide na onlajn nastavu. Cela škola prelazi na onlajn ako je više od polovine odeljenja na onlajn nastavi. Za sada su to učinile dve-tri male škole, koje nemaju uslove da organizuju nastavu.

Da je Srbija ušla u ljubičasti talas sa 67 zaraženih na 100.000 stanovnika i da nećemo skoro izaći, upozorava profesor Petar Kočović:

- Kroz crveni talas proleteli smo za sedam dana i uleteli u ljubičasti.

VUČIĆ O VAKCINI

Prvi ću se vakcinisati

foto: Kurir TV

Vučić je rekao da će narednih dana biti potpisan ugovor za vakcinu „Frajzer-Biotekom“:

- Primiću prvu vakcinu koja bude došla u Srbiju da bi ljudi mogli da vide koliko verujemo u to i koliko je važno. Primiću od prvog proizvođača, ko god to da bude, Ana Brnabić će da primi od drugog, neko treći od trećeg, svejedno nam je. Važno nam je da ljudi mogu da prime vakcinu, da možemo da obezbedimo sigurnost i zdravlje za naše građane - rekao je Vučić, dodajući da će vakcina biti besplatna i da će je prvo dobiti medicinski radnici, policija i vojska, a potom i svi ostali. Istakao je da bi do marta trebalo da bude isporučeno 350.000 doza vakcina, što je dovoljno tek da se pokrije zdravstveni sistem i većim delom policija i vojska.