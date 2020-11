NEPOBEDIVI DINARAC: Prevario smrt čak 26 puta, ovo je njegova tajna (KURIR TELEVIZIJA)

Naši stari kažu da „nema smrti bez sudnjega dana”, a najbolji dokaz za to je Milan Vagić, sa Dinare, koji je čak 26 puta u svom životu smrti direktno gledao u oči i svaki put je prevario!

Više puta je bio ranjen u vihoru rata devedesetih godina, iz kog je izašao sa nebrojano ožiljaka i rana iz rata. Gelere je vadio sam, a nije ga zaobišao ni kancer. Naime, nepobedivog Dinarca snajper je pogodio u čelo, mina mu je raznela nogu, a rak želuca razorio mu je pola tela. Ipak, ostala mu je neoštećena velika planinska duša. "Tri puta sam ranjen. Ovo je samo jedan deo. Imam hronični osteomijelitis, produžena mi je noga 10 cm, mina mi je raznela stopalo kompletno, ali to je sve sanirano. Hodam normalno!", zadovoljan je on. Iza njega je 10 operacija i 60 hemoterapija. "Kompletan želudac su mi izvadili, slezinu i žlezde jer je sve metastaziralo u jednu žlezdu. Doktor mi je postavio mali burak i ja sam to sve preživeo!", objašnjava nesrećni čovek kome je hemoterapija napravila dodatni problem, javile su se metastaze na jetri. Na svu sreću po njega, u Srbiji postoji operacija iks nožem kojoj je ubrzo podvrgnut. "Moja supruga je medicinski radnik i ona mi je predložila da ne moraju da me seku", objašnjava Milan. Pored svih nedaća, raduje se životu, uspeo je da pronađe svoju oazu mira na Divčibarama gde je kupio plac, sagradio vikendicu u kojoj provodi veći deo vremena. Na planini gaji ovce i magarce, a oni su, kako priznaje, lekoviti. "Krvna slika mi je kao u deteta, a kad provedem mesec dana u Beogradu, meni krvna slika padne 50 odsto", zaključuje vredni Milan kome 14 sati rada takođe dođe kao lek.

