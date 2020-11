EPIDEMIOLOG KON: U Beogradu kritično, očekuje se dalji rast broja zaraženih

Epidemiološka situacija u Srbiji pogoršava se i iz nepovoljne prelazi u vanrednu, kaže epidemiolog i član Kriznog štaba Predrag Kon i dodaje da je situacija u Beogradu kritična, da treba izbegavati masovne skupove i rizične kontakte.

On je rekao da je imao potrebu da se obrati i građanima na društvenim mrežama jer se približava vikend, vreme kada mladi izlaze i kada najviše dolazi do zaražavanja.

Kon je objavio Fejsbuk status na kome je pozvao građane da izbegavaju masovne skupove, ali i da zabrane sebi rizične kontakte.

"Osećam potrebu da se javno izrazim po tom pitanju. Nismo se sastajali u Kriznom štabu dugo vremena i to bi trebalo da se promeni. Takođe, nastupa vikend, a to je vreme kada najviše dolazi do zaražavanja, zbog frekvencije, kontakata", rekao je on za TV Pink.

foto: Printscreen TV Pink

Podseća da Beograd i dalje dominira što se tiče broja novozaraženih, ali da se povećava broj i u drugim gradovima. Napominje da se bolnice brzo pune i da se za zaražene u Beogradu moraju tražiti kapaciteti van prestonice.

Ovih dana, objašnjava, vide se posledice ponašanja od prošlog vikenda. Očekuje dalji rast broja zaraženih, jer se mere ne poštuju posebno tokom noćnog provoda.

"Kritična je situacija u Beogradu i moramo da sprečimo dalje prenošenje virusa da bismo sačuvali zdravstveni sistem. Zdravstveni sistem je dva puta pokazao da je spreman, ali je sada iscrpljen, zaražavaju se i zdravstveni radnici. Postoji 10 do 15 odsto ljudi koji ismevaju sve mere i koji ne prihvataju da bilo šta postoji", rekao je Kon.

On je podsetio da postoji Uredba o ponašanju tokom pandemije kovid 19, kao i da je na snazi vanredna situacija, da je ona proglašena i da nije ni gašena.

Kon je ukazao i na izjavu šefa Kancelarijhe SZO u Srbiji Marjana Ivanuše, koji je juče rekao za Tanjug da je u Srbiji najbrži rast novozaraženih u odnosu na ostale evropske zemlje, i istakao da u skladu sa tim treba da se ponašamo.

"Treba ići beskompromisno na to da se maske masovno koriste i doći do toga da se sankcionišu oni koji namerno krše mere i to rade iz dana u dan, iz vikenda u vikend. To ne može više da ostane neprimećeno", naveo je on.

Upitan za sudaranje virusa gripa i virusa korona, koliko to može biti opasno, Kon je rekao da "ne bi bilo dobro" da oni koji su preležali koronu dobiju i grip.

"Nemamo loša iskustva sa južne hemisfere, zbog nošenja maske skoro da nije bilo gripa", naveo je on.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir