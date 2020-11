DOKTOR TIODOROVIĆ: Čekaju nas 2 teška meseca, što pre ograničiti rad ugostiteljskih objekata na 21 sat

Profesor Branislav Tiodorović upozorio je da nas čekaju dva teška meseca u borbi sa pandemijom, nakon što je u Srbiji juče potvrđeno 2.412 novih slučajeva kovid-19, najviše u jednom danu do sada.

On je rekao da su, kada broj novozaraženih pređe 2.000, jedine efikasne mere zatvaranje svih ugostiteljskih objekata posle 21 čas i ograničenje okupljanja na najviše petoro ljudi.

- Recimo, bez obzira što može da pogodi ugostiteljstvo, turizam i slično, trebalo bi što pre da ograničimo rad ugostiteljskih objekata od 23 na 21, ili 20 časova, a to može svaka lokalna zajednica. U ovom trenutku, najteža epidemiološka situacija je u Beogradu, zatim u Novom Sadu, Kragujevcu, Valjevu, Šapcu, Loznici, Pančevu, a do povećanja broja novozaraženih dolazi i na jugu i jugoistoku zemlje - rekao je Tiodorović.

Doktor upozorava da se bolnički kapaciteti polako popunjavaju, kao i da se najteži oblici kovid-19 javljaju kod starijih ljudi i hroničnih bolesnika, ali i da mladi mogu da ispolje težu kliničku sliku.

- Teže kliničke slike su više vezane za starije, iznad 60 godina, dok se kod mladih ljudi od 20 do 40 godina vrlo retko razvija teža forma bolesti, ali ne treba zaboraviti da ima i toga. To je samo dokaz da svaki pravilo ima izuzetak, ne treba se mnogo nadati da će mlad čovek sigurno sve izgurati na nogama, jer kod mladih postoji uverenje da njih neće pogoditi teži oblik i do sada je tako bilo u proteklih desetak dana. Ali, sada se polako komplikuje situacija pa i mlađi dobijaju teži oblik, doduše ređe. Razlog je što ima mnogo više izvora infekcija - objašnjava Tiodorović.

Doktor je istakao da je još u septembru upozorio da nas čeka težak novembar, a pre mesec dana da su splavovi i noćni klubovi u Beogradu glavna žarišta zaraze i da je kontrolisanje sprovođenja mera od ključnog značaja.

(Kurir.rs/Blic)

