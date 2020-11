SUKOB MEĐU PUTARIMA: Drobnjak predlaže povećanje putarine, Momirović protiv!

V. d. direktora "Puteva Srbije" Zoran Drobnjak uputiće Ministarstvu saobraćaja i Vladi predlog za povećanje putarina do šest odsto

Ako Vlada Srbije prihvati zahtev v. d. direktora "Puteva Srbije" da cena putarine bude povećana do šest odsto, to će za vozače značiti udar po džepu i za 125 dinara više za vožnju od Subotice do Preševa.

Reč je o najdužoj ruti na mreži auto-puteva u Srbiji na kojoj i sada, bez dodatnog poskupljenja, putarina iznosi paprenih 2.090 dinara, a uz poskupljenje od šest odsto bi bila 2.215 dinara. Vožnja auto-putem od Beograda do naplatne rampe Niš Malča sa sadašnjih 930 dinara poskupela bi na 986 dinara, dakle dodatnih 56 dinara. Vozači koji se upute od Beograda do Preljine delom Koridora 11 korišćenje novog auto-puta stajaće 445 dinara, umesto dosadašnjih 420 dinara.

V. d. direktora "Puteva Srbije" Zoran Drobnjak potvrdio je za Kurir da će Ministarstvu saobraćaja i Vladi Srbije uputiti na razmatranje zvanični predlog za, kako on smatra, "malo povećanje putarina" od pet ili šest odsto.

- Da li će biti povećanja cene putarina, to je pitanje za Vladu. Putarina bi trebalo da se poveća za pet-šest odsto zato što nam treba novac za rehabilitaciju puteva, održavanje, treba da popravimo puteve koji su loši - rekao je Drobnjak, koji, kako kaže, ne insistira na hitnosti poskupljenja putarina.

- Povećanje treba da se desi kad se za to steknu uslovi. Tu je merodavno Ministarstvo saobraćaja i Vlada, koja će odlučiti. Kao direktor "Puteva Srbije", moje je da tražim, pa šta dobijem, dobijem - objašnjava on i podseća da bi "Putevi Srbije" tako mogli da pomognu i održavanje saobraćajnica koje su u nadležnosti lokalnih samouprava. Putarine u Srbiji poslednji put su poskupele za 12 odsto u julu prošle godine.

Tomislav Momirović Nećemo opterećivati građane foto: Ana Paunković Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović kaže za Kurir da će predlog "Puteva Srbije" "pažljivo razmotriti". - Svesni smo smanjenja prihoda od putarina u toku ove godine, ali građane Srbije u ovom trenutku ne možemo opterećivati novim nametima. Pre svega moramo da radimo na podizanju unutrašnje efikasnosti u javnim preduzećima - istakao je Momirović.

Prof. Milan Vujanić Imamo niže naknade od evropskih Profesor Saobraćajnog fakulteta Milan Vujanić za Kurir kaže da su putarine u Srbiji niže od evropskih, te da je poskupljenje od pet ili šest odsto sasvim opravdano. - Moramo graditi puteve, i to auto-puteve, oni su najbezbedniji. Kad vozite auto-putem, najmanje trošite goriva i najbrže stižete na odredište. Štedite i na vremenu i na gorivu. Kad idete iz Beograda prema Nišu, 240 kilometara pređete za nešto više od sat vremena, zamislite koliko biste vremena i para potrošili da idete nekim sporednim putem. Kilometar puta košta od milion do pet miliona evra - podseća profesor.

Tabela - Iznosi putarina uvećani za šest odsto Trasa Trenutna cena Cena s povećanjem Subotica-Preševo 2.090 2.215 Subotica-Dimitrovgrad 1.920 2.035 Subotica - Novi Sad 390 413 Novi Sad - Beograd 240 254 Beograd - Mali Požarevac 80 85 Beograd - Jagodina 480 509 Beograd - Niš Malča 930 986 Niš jug - Dimitrovgrad 440 466 Beograd-Šid 410 435 Beograd-Preljina 420 445 Beograd-Smederevo 180 191 * Cene se odnose na I kategoriju vozila (putničke automobile i kombi vozila)

