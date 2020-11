USKORO STIŽE PET VAKCINA PROTIV KORONE? Proizvođači tvrde da su efikasne i do 90 odsto i da nemaju ozbiljnih neželjenih dejstava

Korak do spasa

Od 11 cepiva koja su u trećoj fazi ispitivanja, za čak pet proizvođači najavljuju da će konačne rezultate završne faze dobiti do kraja decembra

Spas za obolele od koronavirusa u Srbiji, ali i u celom svetu bi mogao da stigne do kraja godine!

Od 11 eksperimentalnih vakcina protiv kovida 19 koje su u trećoj, završnoj fazi ispitivanja, čak pet proizvođača tvrde da su njihove vakcine efikasne, neke i do 90 odsto, da nemaju ozbiljnih neželjenih dejstava, kao i da će na tržištu biti već do kraja ove godine.

U pitanju su vakcine koje zajedno proizvode „Fajzer“ i „Bajontek“, zatim cepivo „Moderne“, pa „Astra Zeneke“ i Univerziteta Oksford, zatim ruska vakcina „sputnjik V“, kao i američka „džonson i džonson“.

Efikasna 90 odsto

„Fajzerova“ i „Bajontekova“ vakcina koristi genetski inženjering da navede ćelije da proizvode delove virusa koje imuni sistem prepoznaje, a doza unosi sa sobom specifičnu informacionu RNK. Ova iRNK vakcina, koja koristi genetski kod umesto delova samog virusa, jedna je od vodećih u trci za pronalazak tretmana protiv kovida 19. Do sada je 43.000 ljudi učestvovalo u njenom ispitivanju, a daje se u dve doze u razmaku od tri nedelje. Problem je što se mora čuvati na temperaturi od minus 80 stepeni. Proizvođači tvrde da je efikasna 90 odsto, da u trećoj nedelji novembra apliciraju za odobrenje kod regulatara, kao i da će do kraja godine tržištu isporučiti 50 miliona doza.

Na sličnom mehanizmu zasniva se i cepivo kompanije „Moderna“, čije je dve doze vakcine primilo do sada 30.000 ljudi, a krajem novembra se očekuju konačni podaci o njenoj bezbednosti.

Izvršni direktor „Astra Zeneka“ Paskal Sorio objavio je pre nekoliko dana da bi njihova vakcina protiv koronavirusa mogla biti spremna za upotrebu krajem decembra i da se čeka odobrenje regulatornih tela. Za razliku od prethodnih, u osnovi ove vakcine je adenovirus šimpanze, u koji se zatim ugrađuje genetski kod kovida 19.

- Budu li brzi, možemo početi vakcinisanje ljudi u januaru, moguće i krajem decembra - izjavio je Sorio.

„Džonson i Džonson“, koji je prošlog meseca započeo finalnu, treću fazu ispitivanja, iako zaostaje za nekoliko najvećih konkurenata, ipak očekuje konačne rezultate do kraja godine. Bitne prednosti cepiva ove kompanije su što ga ne treba zamrzavati i daje se u jednoj dozi.

Za prvu registrovanu u svetu važi ruska vakcina „sputnjik V“, koja je dozvolu za ranu upotrebu u Rusiji dobila u avgustu. Istraživanja sprovedena na 40.000 dobrovoljaca pokazala su da u 85 odsto slučajeva nema neželjenih dejstava, a da je efikasna u 90 odsto slučajeva i očekuje se da već krajem ovog meseca istom počne masovna vakcinacija ruskog stanovništva.

Imunitet za mesec dana

Profesor infektologije Žarko Ranković skeptičan je da će bilo koja vakcina protiv kovida biti spremna do kraja godine, zbog testiranja i procedura, i kaže da bi bio najsrećniji kad bi imunizacija počela početkom 2021.

- Svaka vakcina nakon testiranja i istraživanja mora da prođe saglasnost foruma Svetske zdravstvene organizacije, a zatim i odobrenje naše Agencije za lekove i medicinska sredstva. Ipak, sve da i vakcina dođe, to ne znači da možemo odmah da bacimo maske. Većina proizvođača su cepivo pravili tako da se daje u dve doze u razmaku od tri nedelje, što znači da je potrebno minimum mesec dana da se izgradi imunitet. Takođe, pitanja je koliko će vakcina biti odmah dostupno na tržištu. Svakako ove vesti ohrabruju i bio bih najsrećniji kad bi se to desilo što pre - rekao je on za Kurir.

ČINJENICE O VAKCINAMA Fajzerova i Bajontekova koristi genetski inženjering

daje se u dve doze u razmaku od tri nedelje

čuva se na minus 80 stepeni Moderna koristi mRNA antigen koji treba da proizvede proteine koji štite organizam od korone

daje se u dve doze u razmaku od 28 dana Astra Zeneka i oksfordska vakcina u osnovi je adenovirus

potrebne su dve doze vakcine Džonson i Džonson u osnovi je adenovirus

dovoljna je jedna doza vakcine

pacijenti razvijaju imunitet nakon 29 dana od vakcinacije Sputnjik V zasnovana je na adenovirusu

prva registrovana vakcina protiv koronavirusa u svetu

masovna vakcinacija ruskog stanovništva trebalo bi da počne krajem ovog meseca

PREMA PRIORITETIMA Cepivo u Srbiji besplatno za sve foto: Damir Dervišagić Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je ranije da je Srbija predugovor o nabavci vakcina protiv koronavirusa potpisala s „Fajzerom“. Dodao je da bi nabavka tih vakcina išla preko Poljske, kao zemlje članice EU, kao i da će Srbija sigurno biti među prvim zemljama u svetu koje će imati delotvornu vakcinu. - Prve količine vakcine protiv koronavirusa od „Fajzera“ očekuju se do nove godine, a do kraja marta će biti obezbeđeno 350.000 doza vakcina, koje će prvo primiti zdravstveni radnici, vojska i policija, kao i hronični bolesnici. Razgovaramo i s Kinezima i s Rusima, kupićemo što je pre moguće za celo stanovništvo. Nama je svejedno gde ćemo da kupujemo vakcinu, važno je da naše službe potvrde da je bezbedna. U našoj zemlji te vakcine će za sve građane biti besplatne - rekao je Vučić.

RUSI POSLALI PONUDU Putin nudi zajedničku proizvodnju vakcine foto: EPA-EFE/ALEXEI DRUZHININ / KREMLIN POOL/SPUTNIK Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je juče da su sve ruske vakcine protiv kovida 19 efikasne i najavio da će Rusija uskoro registrovati treću vakcinu protiv koronavirusa. Istovremeno je Natalija Šatalina, predstavnica ruske kompanije „Smart teh“, koja razvija „sputnjik V“, ponudila Srbiji zajedničku proizvodnju ove vakcine: - Obavešteno je srpsko ministarstvo zdravlja, čekam odgovor. Sigurno u Srbiji postoje farmaceutske kompanije koje mogu da odgovore na ovaj izazov.

