"DANAS SU VEĆI APETITI, MIR NIJE DOVOLJAN" Stručnjaci o razvoju Evrope: Ideja EU je bila veličanstvena, suživot se činio NEMOGUĆIM

Dan pobede nad fašizmom obeležava se u znak sećanja na 9. maj 1945. godine, kada je kapitulacijom Nemačke okončan Drugi svetski rat u Evropi.

Deveti maj istovremeno se obeležava i kao Dan Evrope, samo druge godine - 1950. kada je ministar spoljnih poslova Francuske Robert Šuman objavio deklaraciju kojom je pozvao na uspostavljanje novog poretka, bez sukoba među evropskim zemljama.

I ove godine je u Moskvi na Crvenom trgu održana parada vojni defile ruske moći. Istoriju pišu pobednici, protok vremena dovodi i do njene revizije, ali nema sumnje da je Drugi svetski rat najstrašnije poglavlje čovečanstva - trajao je skoro šest godina, aktivno je učestvovala 61 država, 110 miliona vojnika i više od 70 miliona ljudi je poginulo.

foto: AP/Maxim Shemetov

Gosti "Usijanja" koji su diskutovali o simbolici današnjeg dana i fašizma bili su Milimir Mučibabić, univerzitetski profesor, prof. Dragan Radenović, akademik i prof. Predrag Marković, istoričar.

Radenović je prvo spomenuo paradu na Crvenom trgu, pa je odgonetnuo da li je Putin tako demonstrirao nadmoć u Evropi:

- Žukov, komandant oružanih sila koji su prvi ušli u Berlin, jednom prilikom 1945. godine, upravo na ovaj dan, je rekao "Oslobodili smo Evropu od fašizma, to nam Evropa nikada neće oprostiti:" To pomalo baca svetlo na odnose koji svet ima prema paradi pobede, najznačajnijem događaju za Rusiju. Ono što je pitanje demonstracije sile, ovde je u pitanju demonstracija, ali ne Putina, jer se parada održava od 1945. godine, već je ovo demonstracija sile tog podnevlja, odnosno Sovjeta, Rusije. U sukobu civilizacija, demonstracija moći je postala neizbežan faktor.

Marković se osvrnuo na period 50-.tih godina, kao i postignuću Evrope, koje je tada delovalo nemoguće:

- Stvaranje jedinstvene Evrope je veliko civilizacijsko postignuće. Mi smo skloni, da zbog loše politike koju EU vodi prema nama, da potcenimo tu veličanstvenu ideju. Tih 50-tih godina, da je neko rekao da će preovladati mir između Francuske i Nemačke ili Nemačke i Poljske, niko ne bi verovao. Samim tim, postignuća EU su ogromna. Naravno, porasli su apetiti očekivanja, sada mir nije više dovoljan, a tada je to bila neverovatna ideja. EU je veličanstvena ideja, a 1992. godine je to preraslo u nešto što se sada koleba, da li je to buduća superdržava ili banalni savez, to nikome nije jasno.

02:28 DANAS SU VEĆI APETITI, MIR NIJE DOVOLJAN Stručnjaci o razvoju Evrope: Ideja EU je bila veličanstvena, suživot se činio NEMOGUĆIM

Mučibabić je analizirao poruke koje je Putin poslao Zapadnoj eliti:

- Pa, moj doživljaj parade na Crvenom trgu je uvek pun emocija, i odnosa koje gajim prema Rusiji. Ova parada dolazi u vrlo ozbiljno vreme, kada je prekretnica, turbulencije i vreme u kojem se rađaju dva sveta, zapravo porađa jedan, koji bi doneo, nadam se, pravedniji i bolji svet i grčevita borba onih koji su protiv toga. Putinova parada tokom dva rata pokazuje, po mom sudu, jednu poruku, kada je rekao, da oni jesu tu da obezbede ljubav i harmoniju u svetu, ali da nisu spremni da ih neko ponižava i da prihvataju ultimatume. To je bilo prirodno očekivati, a drugo, u 25 ruskih gradova se održava ista ova stvar. Znači, jedna poruka moći, da u toku rata, vi organizujete na 25 mesta razumevanje i fokus sveta.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Bonus video:

02:47 PREDSEDNIK KINE JE PAŽLJIVO BIRAO ZEMLJE KOJE ĆE DA POSETI Stručnjaci diskutuju: Ublažio je trgovinski rat između EU i njih!