NAJNOVIJI KORONA PRESEK: Opet šok-brojka! 3.499 novozaraženih, 17 preminulih

U Srbiji je u poslednja 24 sata na korona virus testirano 14.116 građana od kojih je 3.499 pozitivno.

Nažalost, preminulo je 17 obolelih.

Na respiratorima u bolnicama širom Srbije trenutno se nalazi 158 pacijent.

Izmene Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, podsećamo, stupile su na snagu danas tačno u 14 časova.

Skupština Srbije usvojila je prethodno izmene i dopune Zakona koji predstavlja pravni okvir za mere i procedure u kojem će se bolje držati pod kontrolom epidemija korona virusa i sprečiti veće negativne posledice.

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je danas nakon sastanka sa direktorima kovid bolnica u Srbiji da je zdravstveni sitem prebukiran. Lončar je potvrdio da Vlada Srbije razmatra nove mere na predlog Kriznog štaba.

Nakon jučerašnje održane sednice Kriznog štaba epidemiolog Predrag Kon je obelodanio spisak mera koje su predložene Vladi Srbije.

- Osnovno je da se sve mere koje su do sad donete poštuju. Drugo što smo predložili je da maske budu obavezne u zatvorenom prostoru, ali i na otvorenom prostoru i to posebno u pešačkim zonama. Mi smo predložili da objekti u kojima dolazi do zaražavanja, a to su prvenstveno noćni klubovi, ne rade posle 18 sati. Prvenstveno se misli na noćne klubove. To je oročena mera na dve nedelje. Oročena mera bi podrazumevala da se sagleda efekat njen efekat nakon dve nedelje - kazao je Kon.

Institut za medicinu rada već je ušao u kovid sistem dok Institut za reumatologiju i Specijalna bolnica "Sveti Sava" ulaze večeras. Klinički centar Srbije prema rečima Lončara traži rešenje da se još neka od klinika pretvori u kovid bolnicu.

