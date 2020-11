MOJA JE DUŽNOST DA OVO KAŽEM! Kon: Sahrana patrijarha Irineja je veliki epidemiološki rizik, POŠTUJTE SVE MERE!

BEOGRAD - Epidemiolog Predrag Kon rekao je danas da je sahrana patrijaha Irineja u ovom trenutku veliki epidemiološki rizik, i da je njegova dužnost da to kaže.

Apelovao je na sve one koji imaju potrebu da isprate patrijarha da koriste zaštitu koja postiji, da vode računa o distanci i da izbegavaju svaku mogućnost da dođe do zaražavanja.

On je istakao da je takav skup epidemiološki neprihvatljiv u ovom trenutku, ali da je to nešto što ne može da se zabrani.

"Smrt patrijarha je teška za svakog gradjanina, posebno za pravoslavne vernike ali mi smo u sred situacije gde virus hara celom Srbijom a posebno Beogradom. Z.

ato najlepše molim one koji imaju snažnu potrebu da odaju počast patrijarhu da koriste zaštitu, da vode računa o distanci a starije i posebno osetljive da ne dozvole rizik kakav će biti na sahrani", kazao je Kon

Kon je preneo i da je medicinski deo Kriznog štaba danas insistirao na tome da se ne može izaći sa sastanka bez rigoroznih mera.

On je naveo da je medicinski deo štaba sastavio predlog i da je on dostavljen vladi. Kon očekuje da se to sutra zvanično saopšti. Upozorio je i da virus hara Srbijom.

Kurir.rs/Tanjug

Foto printscreen RTS

Kurir