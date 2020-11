EPIDEMIOLOG KON: U zdravstvenom sistemu je pravi rat, a evo šta kaže o policijskom času

Epidemiolog Predrag Kon rekao je da bi voleo da su najnovije mere donere bar dve nedelje ranije, ali ih pozdravlja.

Kako je istakao, vrlo je bitno da su one počele da se sprovode i siguran je da će one dati efekta, ali je pitanje koliko će se to videti u ciframa, jer je virus već prodro u porodice.

Kon je rekao da je cilj da se zaustavi centar umnožavanja virusa u mestima zaražavanja i zabave, ali je virus već odatle ušao u porodice, što se prepoznaje kad počnu da obolevaju stariji.

Poručio je da je bitno da se prepozna kada neko ima simptome i da se odmah preduzmu mere izolacije. Kako ističe, daleko je značajnije da se te mere kontrolišu intenzivnije nego do sada. Kon navodi i da se prate kontakti i da je to ogroman posao.

Kada je reč o mestima zabave, dodao je da je sa merom rada do 21 čas praktično taj problem rešen. Poručuje da će oni koji rade ilegalno biti u ozbiljnom krivičnom delu.

Prema Konovim rečima, ranije smo se loše osećali sa 500 zaraženih dnveno, a sada smo došli do brojke od skoro 5.000, i to je spartanska situacija.

"Ono što se dešava u zdravstvenom sistemu je pravi rat i borba", upozorio je.

Osvrnuo se i na one koji ne žele da veruju u virus i uozorio da su protesti direktno mesto širenja virusa i da se u svakom okupljanju koje traje satima virus širi.

Predrag Kon je rekao da toliko toga treba da se uradi da bi se mere sprovodile, i da će to dati rezultate.

"Pričati o tome šta bi moglo još, teško da ima šta više. Okupljanja su dozvoljena do petoro ljudi, što znači da je apsolutno svako okupljanje zabranjeno. Šta će nam policijski čas? Evo ceo Beograd je prazan", ukazao je Kon.

Govoreći o kolektivnom imunitetu, rekao je da je na Kriznom štabu čuo za rezultate jednog istraživanja koje kaže da je oko 20 ljudi steklo imunitet. Dodaje da to nije malo, ali da svakako nije dovoljno i da se tek sa 60 odsto može razmišljati o kolektivnom imunitetu.

Na pitanje kada očekuje stabilitaciju situacije, Kon je rekao da se nadao da ćemo u ovoj nedelji imati zaravnanje, ali da brojke i dalje rastu, naročito u Beogradu. Kaže da može samo da želi da smo sad u maksimumu, a posebno ima vere u mere koje su donete.

Ističe da je reč o virusu koji prvi put pratimo u ovoj sezoni koja je najbolja za širenje respiratornih infekcija, i da su sva predviđanja spekulacije. Međutim, dodaje da bi trebalo da dođemo do zaravnjenja nakon ove nedelja, da vi se nastavio dalji rad jer je zdravstveni sistem na ivici opstanka.

Upozorio je da se mere moraju ozbiljno poštvati i naročito je apelovao na mlađe osobe.

(Kurir.rs/RTS)

Kurir