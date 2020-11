ŽIVOT POSLE SMRTI SINA JEDINCA: Bračni par Naumoski vraća VERU U LJUDE, brimnu o onima koje su svi napustili! (KURIR TELEVIZIJA)

Kada čujemo da je životinja na bilo koji način povređena i da joj je život ugrožen, većina nas će se sažaliti.

Međutim, ono što velika većina neće uraditi je - da uloži vreme, ljubav i sve što može da životinji pomogne. Nažalost, ima onih koji okreću glavu i od ljudi, a kamoli od životinja. Zoran i Đulijeta nisu ljudi koji bi okrenuli glavu.

Sa njima trenutno žive tri mace, tri kuce i osam papagaja.

"Kada pronađemo životinju, potrudimo se da joj pomognemo, okupamo je, sredimo i onda objavimo to na društvenim mrežama. Tako smo dosta životinja udomili", kaže Zoran.

Životinje su u njihovu kuću stizale kao na poslednju stanicu. Kada im naizgled nije bilo spasa.

"Mi smo imali teških trenutaka koje smo morali da prevaziđemo, kao i u svakoj porodici. Svaka životinja nam je došla i mi smo imali osećaj da ih spasavamo, a u stvari su one spasle nas", priča Đulijeta.

Porodicu Naumoski je pre dve godine zadesila strašna tragedija.

"Naš sin je imao rak testisa, mi to kad smo otkrili već je imao veliku metastazu na plućima. On je imao jednu operaciju, njemu su to odstranili, ali onda je metastazirao na mozgu, što je sanirano. Ta operacija je Filipu dala nadu da poveruje da će ponovo biti dobro", rekla nam je Đulijeta.

Međutim, njihov sin nije dobio najvažniju bitku - za život.

Kaže da je posle mesec dana karcinom već bio metastazirao na kičmu, sin im je ostao nepokretan, bio je u komi 26 dana.

"Njegovo srce je prestalo da kuca i mi smo dete izgubili", priseća se tužnim glasom majka.

Nakon velike tragedije koju su preživeli u dom im dolazi pas Čarli, koji je kada su ga Đulijeta i Zoran usvojili bio na izmaku snage.

"Čarli je došao kod nas pre šest meseci. Njegova vlasnica, koja je naša poznanica, javila nam je da ima psa kojeg je ujeo pitbul i da oni nemaju sredstva da ga leče i da ukoliko mi ne dođemo da ga uzmemo da će ga oni eutanazirati", ispričala nam je Đulijeta.

Kako kaže Zoran, pas Čarli je bio u užasnom stanju, u kutiji cipela, krvav i zamotan.

"Ovih dana počeo je da staje na svoje nogice, on je pravi borac", dodaje on.

Oboje su optimistični. Čarli svakog dana uspeva da duže stoji na svojim šapama. Operacija, bezgranična ljubav i svakodnevne vežbe polako daju rezultate.

Đulijeta i Zoran kažu da ako bi Čarli prohodao, to bi im bila najveća pobeda u životu.

I ostalih 13 životinja u njihovom domu, imaju svaka svoju priču vrednu pažnje, koje su ovi ljudi velikog srca podelili sa nama.

OVDE MOŽETE DA PRATITE UŽIVO KURIR TV

(Kurir.rs)

Kurir