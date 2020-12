Emisija 300 čuda otkriva šta se krije iza natpisa TO IMA SAMO TU

Slogan za reklamu ponekad rade čitavi timovi. Treba da bude kratak i efektan, da proizvod koji se reklamira privuče kupce. Jednu potpuno neobičnu reklamu pronašla je u Prolom Banji Ljiljana Danilović, novinarka i autorka emisije „300 čuda“.

„TO IMA SAMO TU“ piše na tabli kod omanje tezge. Ali nije jasno šta je TO što ima samo TU. Osim reklame, TO ne vidimo nigde. Ljiljana se potrudila da otkrije o čemu se radi i tako je došla do Aleksandra Gojkovića iz Prolom Banje, koji joj je pokazao nešto crveno, praškasto ili u maloj loptici, što se lako rastvara u vodi i pere sa kože, a košta 250 dinara. Aleksandar kaže da je to „ubojni kamen“, odnosno glina, koje retko ima i koju je on pronašao na Radan planini. Njegovi preci koristili su je za lečenje kožnih bolesti, a sada se koristi za zatezanje i čišćenje lica.

Sa Radan planine ekipa „300 čuda“ otišla je na Kopaonik, u prirodni rezervat Metođe. Priroda je tu stvorila pravi raj na zemlji. Videćete lepotu kojoj teško ko može odoleti: brojni izvori pitke planinske vode i nedirnute bukove šume, a to je i stanište mnogih retkih biljaka i životinja. Ovde ljudska ruka ništa ne dira, ovde važe samo zakoni prirode. U Metođe se može samo pešice, a priroda opčinjava pa umora od hodanja nema. Ekipa „300 čuda“ na putu kroz rezervat pronalazi brojne rudnike. Na kraju duge planinske staze, nalazi se svetilište, mesto posvećeno Svetom Metodiju, zaštitniku rudara.

