MALA LANA SLETELA U AMERIKU! Beba iz Srbije stigla u San Dijego na nastavak lečenja (FOTO)

Beba Lana Jovanović koja boluje od spinalne mišićne atrofije stigla je u San Dijego gde će nastaviti lečenje.

Ovu vest objavila je njena mama na Fejsbuk stranici "Za Laninu životnu bitku":

"Konačno smo uspeli sve papire da sredimo i da se vinemo u nebo. Nisam smela da se radujem niti da bilo kome išta kažem jer nismo znali dan pred poletanje da li ćemo zaista poleteti a i kako ce Lana podneti let. Prvih dva sata je bilo čupavo ali moja lavica je izdržala. Kad sam ugledala San Dijego iz aviona počela sam da plačem od sreće. KONAČNO! Uspeli smo, stigli smo u Ameriku!".

Lana je dobila povišenu temperaturu po dolasku u San Dijego, a kada "spadne", biće joj urađene analize krvi. Ukoliko sve protekne kako treba, Lana će dobiti Zolgensmu, najskuplji lek na svetu.

Lanina mama se zahvalila premijerki Srbije Ani Brnabić i svim ljudima iz "MK Group" koji su dan i noć bili sa njima na vezi i dali sve od sebe kako bi Lana poletela, ali i mnogim drugima.

"Hvala MK group koji je omogućio da Lana stigne sigurno ovde i obezbedio da ima sav komfor tokom leta. Sve je bilo savršeno, svaka sitnica. Hvala vam od sveg srca što ste bili uz nas, prepoznali našu muku i toliko pomogli našem anđelu. Hvala premijerkinom kabinetu i njenom timu, tim ljudima koji su i nemoguće činili moguće kako bi Lana što pre poletela za Ameriku. Bez njih mi bismo još bili kući. Bili su za nas 24/7 i uvek raspoloženi i nikad im nije bilo teško da se cimaju za nas. Pravo oduševljenje ste", poručila je ona i nastavila:

"Hvala messer gasu za bocu kiseonika jer bez nje ne bismo mogli ni da pomislimo na let. Hvala direktoru Univerzitetske dečije bolnice Tiršova koji nam je obezbedio anasteziologa za što bezbedniji put. Hvala i našem medicinskom timu koji je bio uz nas i pomno nadgledao Lanu tokom leta. Koji je bio tu da me smiri svaki put kad bi Lana ubrzano disala kad bih mislila, gotovo je, intubirace je, nećemo stići do Amerike. Hvala agenciji za vize koja nam je značajno pomogla i ustedela nam vreme i mnoogo živaca. Hvala vam svima dragi ljudi na pomoći jer bez vas sve ovo bi bio samo jedan san koji bih ja i dalje sanjala. Hvala vam što ste dali Lani šansu za bolji život. Što ste strepeli za nju kao da je vaša. Hvala vam što ste uz nas, hvala vam što ste omogućili da Zolgensma stigne i do nas"!

Na kraju, ona je zaključila:

"Želimo vam da se svaki vaš trud vama vrati petostruko bar"!

(Kurir.rs)

Kurir