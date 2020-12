DR KON: Nije realno da se Nova godina dočeka kao da se ništa ne dešava, granice ne doživljavam kao problem

Epidemiolog Predrag Kon, član Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa rekao je jutros da nije realno da se Nova godina dočeka kao da se ništa ne dešava.

On je naveo da počinje da opada broj novozaraženih, a da se za desetak dana može očekivati da padne i broj hospitalizovanih pacijenata u bolnicama.

- Počeo je da opada broj novozaraženih u odnosu na pre 10-ak dana. Posledice toga po pitanju prijema će doći tek za 10-ak dana. I dalje imamo veći broj prijema nego otpusta. Sada se prima 200, a bilo je 300, a za nekih desetak dana će se ta brojka izjednačiti. Ali, nije još vreme za radovanje, bolnice se još nalaze u veoma teškoj situaciji - kazao je on.

Na pitanje kako će se kontrolistai granice objasnio je:

- Na granicama ja to ne doživljam kao veliki problem. Ili imaju test ili nemaju. Da bi stranac ušao mora da ima PCR negativan test. I našima se savetuje da imaju, ako nemaju idu u samoizolaciju. Taj karantin mogu da prekinu time što će da urade test u periodu od tri dana. Ako dolaze sa testom, nemaju nikakve obaveze.

Rekao je da se još razmišlja o zabrani kretanja.

- Videćemo. To je još na dnevnom redu razmišljanja. Nema još odluke - kazao je, a na pitanje koliko je to realna opcija kazao je da je to pitanje na koje ne može da odgovor:

- Ali mogu da kažem da nije realno da će se dočekivati Nova godina kao da se ništa ne dešava.

Dr Kon je svojevremeno izjavljivao da se neće ponoviti nešto kao španska groznica. Jutros je ponovio da i dalje misli tako.

- Vidite kojom brzinom se dolazi do vakcina, postoje i antibiotici koji sprečavaju bakterijske infekcije. Ovo je sitnica u odnosu na špansku groznicu koja je odnela 50 miliona ljudi. Neke procene kaže i da je to 100 miliona. Ovde smo daleko od toga. Vakcina je definitivno prekretnica. Vidite kakav je nadzor, to nije bilo tako. Iako su se vesti prenosile, to nije bilo tako u vreme španske groznice - rekao je dr Kon.

Kada je reč o prioritetima za vakcinaciju, ističe da postoji Nacionalni komitet za imunizaciju koji će zajedno sa Batutom napraviti listu.

Poručuje da je važno da shvatimo da neće sva vakcina doći odjednom, nego u "kapljicama", pa će onda broj doza polako da se povećava.

Kon ističe da potrebno da prve doze prime oni koji su u kontaktu s virusom, a ti su zdravstveni radnici i zaposleni u socijalnim ustanovama. Posle toga idu oni koji su najrizičniji, ali i pripadnici vojske i policije.

Naveo je da ne može da kaže koliko će biti potrebno vakcina, i da bi to trebalo zvanično da se objavi.

Predrag Kon navodi da je Agencija za lekove i medicinska sredstva predstavlja vlast ove zemlje kada je tome reč i da oni moraju da daju odobrenje za upotrebu vakcine.

Dodaje da nijedna vakcina nema svoju prednost, odnosno da jedinu prednost može da ima ona koja stigne prva i dobije registraciju i odobrenje.

Kon je rekao i da ne može da kaže datum početka vakcinacije, ali ističe da se svakako neće mnogo čekati kad pristignu vakcine.

(Kurir.rs/Telegraf/RTS)

