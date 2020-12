EU NE DA VAKCINU SRBIJI PRE MAJA! Evropska komisija najavila moguću donaciju određene količine vakcina, samo DA NAM ZAMAŽU OČI

- Posredno smo dobili informaciju da je EU napravila plan da obavi gotovo kompletnu vakcinaciju svog stanovništva, pa da potom dozvoli da se iz Kovaksa vakcine distribuiraju i državama zapadnog Balkana. A to se, prema računici Brisela, neće dogoditi pre maja - navodi naši izvor:

- Ogroman broj ljudi je zaražen, mnogo ih umire svakodnevno, zdravstveni sistemi su na ivici i vakcina je jedini spas. Do maja niko ne može čekati. Najveći revolt pokazale su Srbija i Albanija i tražile promenu plana.

Brisel tu informaciju nije demantovao, već je odmah saopštio da Evropska komisija radi na tome da se zapadnom Balkanu doniraju vakcine pre nego što stignu one iz Kovaksa. Kad i koliko - niko nije rekao!

ALIMS JOŠ ANALIZIRA RUSKU VAKCINU

„Sputnjik V“ će se proizvoditi i u Srbiji

foto: AP/Pavel Golovkin

Ruska vakcina „sputnjik V“ i dalje je na proveri u ALIMS, gde se analizira 20 bočica i s nestrpljenjem čeka i to odobrenje, jer su i iz Moskve stigle najave da bi srpski „Torlak“ mogao da proizvodi tu rusku vakcinu za nekoliko meseci. Sad se pojavila i „lajt“ varijanta „sputnjika V“, što je zapravo prva komponenta te vakcine. Direktor centra „Gamaleja“ Aleksandar Ginzburg rekao je da će posle „lajt“ vakcine imunitet trajati tri-četiri meseca, efikasnost je oko 85 odsto, a kod starijih i manje. On je naveo da tri meseca nakon vakcinisanja „lajt“ vakcinom pacijent može primiti i drugu komponentu vakcine „sputnjik V“. Zoran Gojković je izjavio da ALIMS radi procenu „sputnjika V“, a da će, ako se proceni da je to dobro za nas, nadležna tela i stručnjaci iz Srbije analizirati i tu „lajt“ vakcinu.