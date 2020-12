SEDNICA KRIZNOG ŠTABA DANAS U 15 SATI: Razmatraju se mere za Novu godinu

Sednica Kriznog štaba, na kojoj će se razmatrati aktuelna epidemiološka situacija u Srbiji, biće održana danas od 15 časova.

Na današnjoj sednici bi trebalo da budu razmatrane mere za Novu godinu.

Za sutra je predviđena sednica Vlade Srbije.

Podsetimo, epidemiolog Predrag Kon rekao je da se medicinski i politički deo Kriznog štaba ne slažu uvek u odlukama.

- Zajednički cilj nam je svakako, da ima što manje smrtnih ishoda. Mi gledamo samo da imamo zdravlje ljudi, ali treba gledati i te ekonomske mere jer ako i propadnemo ekonomski i to može dovesti do smrtnih ishoda. Na neki način se može reći da je na nama lakši deo. Premijerki je najteže koja treba da saopšti te mere. Svi medicinski radnici su moja braća u profesiji. I ja imam poštovanja za svakog od njih i to je deo Hipokratove zakletve - zaključio je Kon.

Kon je rekao da je medicinski deo Kriznog štaba spreman na protest, ukoliko bude daljeg popuštanja mera. On je istakao da su potpuno protiv bilo kakvih popuštanja i organizovanja dočeka Nove godine, jer to bi, kako je rekao, jako moglo da pogorša situaciju, "koja je još takva da ne može drugačije da se zove nego vanredna".

(Kurir.rs/RTS)

