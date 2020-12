NEMA DOČEKA: Kafići za Novu rade do 18 časova, prodavnice i tržni centri do 20!

Osim ovih promena, dosadašnje mere će važiti do 11. januara, što znači da će 29. i 30. decembra sve raditi do 20 sati, kao i od 2. do 11. januara, odlučio krizni štab

USrbiji ove godine, zbog epidemije koronavirusa, neće biti organizovanog dočeka Nove godine! Kafići, restorani i drugi ugostiteljski objekti će 31. decembra i 1. januara raditi do 18 časova, dok će prodavnice i tržni centri biti otvoreni do 20 časova!

Ovo je odluka koju je juče, kako saznajemo, jednoglasno doneo krizni štab za suzbijanje koronavirusa, a za danas je zakazana sednica Vlade Srbije na kojoj bi ove mere trebalo da budu usvojene.

Oprez

Dosadašnje mere će, izuzev ta dva dana, važiti do 11. januara, što znači da će 29. i 30. decembra sve raditi do 20 sati, kao i od 2. do 11. januara. Članovi kriznog štaba i stručnjaci i ranije su upozoravali da bi organizovani doček Nove godine, bez obzira na to što već nekoliko dana beležimo manji broj novozaraženih na dnevnom nivou, doveo do novog talasa sredinom sledećeg meseca.

Epidemiolog dr Predrag Kon rekao je da je medicinski deo kriznog štaba protiv bilo kakvog organizovanja dočeka Nove godine jer to može samo da pogorša situaciju.

- Pogotovo sada kad su nam bolnice pune. Kriva jeste sada malo u padu, ali daleko je to od dobrog. Mi iz kriznog štaba moramo biti jasni i kazati da smo protiv bilo kakvog dočeka - rekao je dr Kon pre nekoliko dana za TV Prva. I epidemiolog dr Branislav Tiodorović rekao je da je novo popuštanje mera veoma rizično.

- Svi su svesni da bi popuštanje mera dovelo do toga da već 10. ili 20. januara imamo nove pikove i novi talas, a tek to ne bi bilo dobro za privredu. Mi smo i dalje za oštre mere - istakao je dr Tiodorović na konferenciji nakon sednice kriznog štaba u prošli petak.

Da nema prostora za popuštanje mera, smatra i prof. dr Radmilo Janković, direktor Klinike za anesteziju KC Niš.

Dr Janković: Organizovani doček je u suprotnosti sa zdravim razumom foto: Ana Paunković

Teška bolest

- Ne verujem da će krizni štab doneti bilo kakve mere koja će podrazumevati organizaciju dočeka Nove godine, jer je to u suprotnosti sa zdravim razumom i sa svim što pričaju zdravstveni radnici - rekao je dr Janković juče za TV Pink i dodao da bi rezultat grupnih dočeka Nove godine bio enormno povećanje broja zaraženih 7, 8. i 9. januara:

- Nije nevažno kakvu ćemo poruku poslati povodom organizacije Nove godine, jer kasnije ide Božić. Problematično je bilo kakvom nejasnom porukom ohrabrivati organizovanje dočeka Nove godine, posebno mlađih osoba, koje uglavnom nemaju dovoljnu predstavu koliko je kovid 19 ozbiljna i teška bolest - kazao je dr Janković i podsetio da je u bolnicama u Srbiji trenutno 9.700 pacijenata zaraženih virusom korona.

Kad će šta raditi

31. decembar - ugostiteljski objekti do

18, prodavnice i tržni centri do 20 časova

1. januar - ugostiteljski objekti do 18, prodavnice i tržni centri do 20 časova

2. januar - ugostiteljski objekti, prodavnice i tržni centri do 20 časova

Presek Opada broj zaraženih U Srbiji je u poslednja 24 sata na koronavirus testirano 11.190 građana, od kojih je 2.559 pozitivno na virus. Nažalost, preminule su 43 osobe. Na respiratorima u bolnicama širom Srbije nalazi se 288 pacijenata.

Vakcinacija u domovima za stare Nije vakcina sa buvljaka, pa da ne valja! Za samo nekoliko dana u Srbiji je vakcinom protiv koronavirusa vakcinisano oko 700 korisnika domova za stare, a među njima su i štićenici ustanove socijalne zaštite „Dom Jakovljević“ iz Beograda. - Nije bilo bolno. Ne osećam nikakve promene. Primio sam je da bih produžio sebi život i zaštitio se od korone. Posete mi mnogo nedostaju i jedva čekam da se sve vrati u normalu - kaže za Kurir Nikola Blanuša (72), pukovnik u penziji, koji u ovoj ustanovi boravi već 15 meseci. foto: Privatna Arhiva Ni njegov cimer, poljoprivrednik Lazar Drča (86), koji je u domu pet meseci, nije se razmišljao da li da primi vakcinu. - Dobro se osećam. Sve je prošlo kako treba, a ništa drugo nisam ni očekivao. Nije vakcina kupljena na buvljaku, pa da ne valja - kaže on i dodaje da mu je boravak u domu kao u hotelu, ali se zbog korone oseća kao u zatvoru: foto: Privatna Arhiva - Bio bih mnogo srećniji da mogu da zagrlim ćerke i sinove i da ponekad odem kod brata. R. K.

Goran Vesić Grad podržava predlog kriznog štaba Goran Vesić, zamenik gradonačelnika Beograda, rekao je da će Grad podržati predlog medicinskog dela kriznog štaba da ne bude organizovanog dočeka Nove godine u ugostiteljskim objektima. - U ugostiteljstvu radi 40.000 ljudi, obezbedili smo da njihovi objekti rade do 20 časova, tako da nije veliki problem da ne rade za novogodišnju noć - kazao je Vesić i najavio da će „još dosta vremena proći“ dok noćni klubovi u Beogradu ne počnu da rade.

