SRAMNO! LUDI BRAT MALTRETIRA RADNIKA GRADSKE ČISTOĆE Otima metlu i đubrovnik da bi bio faca na TikToku (VIDEO)

BEOGRAD - Na društvenoj mreži "TikTok" objavljen je video snimak na kojem se vidi kako se jedan mladić podsmeva radniku Gradske čistoće i otima mu metlu i đubrovnik.

Do incidenta je došlo u Knez Mihailovoj ulici. Snimak je objavio korisnik sa nadimkom "ludibratt" a on je izazvao brojne negativne komentare.

Inače, iza tog nadimka se krije Zoran Jovanović, koji je na jednom od prethodnih postova naveo da zna za neke ljude koji ga mrze i ne podnose zato što to snima, ali "koga briga za njih".

On je ju istom postu još naveo:

"Mene ovo ispunjava i čini me srećnim. Ljudi koji me poznaju znaju da je ovo moje snimanje za TikTok sprdnja i zezanje zbog klinaca koji me prate".

Iako on misli da je njegov postupak duhovit, mnogi bi se ipak složili da je ovo što je uradio radi pregleda i popularnosti krajnje bezobrazno i neukusno.

