DOBRA ZAŠTITA: Kineska vakcina je spas za decu ukoliko u Srbiju dođe novi soj korone!

To što se kineska vakcina „Sinofarm“, prema najavama zvaničnika, može davati i deci starosti od tri do 17 godina nam pruža veliku dozu sigurnosti u situaciji kad se pojavljuju novi sojevi koronavirusa za koje se smatra da mogu biti opasniji po mališane, kažu stručnjaci za Kurir.

Jedinstvena u svetu

Oni napominju da iako je vakcina bezbedna i za najmlađe, treba sačekati s prijavljivanjem dece za imunizaciju, jer težište i dalje treba da bude na ranjivijim i osetljivijim grupama.

Da je „Sinofarmova“ vakcina jedina koju mogu da prime i deca, istakao je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Kineska vakcina ima najmanje neželjenih kontraindikacija u svetu. Biće jedina u svetu koju će moći da dobiju deca starosti između tri i 17 godina - rekao je predsednik na konferenciji u utorak, a da se ova vakcina može davati deci od tri godine starosti potvrdio je i epidemiolog dr Predrag Kon.

Pedijatar-pulmolog dr Saša Milićević kaže za Kurir da nam to što postoji vakcina koja se može primenjivati na deci omogućava mnogo mirniji san.

- Jako je dobro što postoji takva neka vakcina u koju možemo da se uzdamo ukoliko bi se desilo da ovaj novi soj dođe i kod nas. Istraživanja u svetu pokazuju da novi soj, pored toga što je infektivniji, dosta više napada i dečju populaciju. U takvoj situaciji mnogo znači to što postoji neka vakcina koja može da bude spasonosna za decu - kaže on.

Smatra da je ova vakcina bezbedna, jer je reč o tzv. klasičnoj vakcini, zasnovanoj na umrtvljenom virusu, koja je, kako kaže, na neki način srodna vakcinama koju deca već primaju po kalendaru vakcinacije.

- To što deca mogu da je koriste ne znači da im je zaista i neophodna. Ovaj stari soj zasad nije davao težak oblik bolesti kod dece. Bilo je slučajeva upale pluća, ali ne toliko teških oblika infekcije da bi sada bila neophodna, te bi u vezi s tim trebalo sačekati i preporuke SZO - kaže on.

Infektolog prof. dr Dragan Delić kaže za Kurir da Kina ima takvu tehnologiju i razvoj kojem se samo možemo diviti:

Prvo prioriteti

- Klasična vakcina, kakvu su oni razvili, ne pripada inovativnim, ali klasične vakcine su u istoriji završile posao za mnoge infektivne bolesti. Ipak, u ovom trenutku, dok nam gori tlo pod nogama, pre svega treba da razmišljamo kako da zaštitimo stariju i ranjivu populaciju, zdravstvene radnike, hronične bolesnike, one s profesijama koje ih čine izloženim virusu. Treba poštovati prioritet, a potom će deca, koje ne razvijaju težu kliničku slika, doći na red.

PREDSEDNIK ALEKSANDAR VUČIĆ OBRATIO SE GRAĐANIMA NA INSTAGRAMU

Danas da vakcinišemo 30.000 ljudi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić postavio je juče na svoju zvaničnu Instagram stranicu Budućnost Srbije kratak video u kojem je rekao:

- Dragi narode, želim da vas obavestim da sam posebno ponosan i da s vama podelim radost da smo od jutros (sreda ujutru) do 13 časova uspeli da vakcinišemo više od 13.000 ljudi. Fantastičan dan za Srbiju, a posebno sam srećan jer sam dobio izveštaje sa Beogradskog sajma što su naši najstariji sugrađani bili ponosni na svoju Srbiju, na sistem koji smo napravili, na to da su čekali kratko vreme, na to da su dobili čaj i najbolju uslugu lekara i medicinskog osoblja i da su svi rekli da nikada svojom Srbijom nisu bili zadovoljniji. Mi ćemo da nastavimo i sutra (četvrtak) ćemo pokušati da oborimo rekord, da idemo da 30.000 vakcinisanih ljudi. Sve za zdravlje Srbije, sve za život Srbije! Hvala vam na velikoj pomoći i podršci, živela Srbija! - rekao je predsednik u obraćanju.

Kinesku vakcinu juče je primio i deo najbližih saradnika predsednika Vučića - generalna sekretarka predsednika Suzana Paunović, šef kabineta Ivica Kojić, savetnica za zdravstvo Verica Lazić, te deo zaposlenih u pres-službi, kao i pripadnici predsednikovog obezbeđenja „Kobre“.