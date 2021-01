SRBIJA PIŠE TEMPERATURNI REKORD U JANUARU: Za vikend i do 19 ali od nedelje uveče OBRT i sneg! U LOZNICI JUTROS U 7 VEĆ 14 STEPENI

BEOGRAD - U Srbiji će danas biti veoma toplo i vetrovito, sa dnevnim temperaturama znatno iznad poroseka, do 19 stepeni, saopštio je RHMZ.

Tokom dana promenljivo oblačno, ponegde sa slabom kišom.

Duvaće umeren, u košavskom području i na planinama jak, povremeno i olujni južni i jugoistočni vetar. U Timočkoj Krajini tokom celog dana oblačno sa sipećom kišom. U predelima ispod 1500 m n.v. dalje topljenje snega. Najniža temperatura od -1 do 11, najviša odd 12 do 19 stepeni, u Timočkoj Krajini oko 7 stepeni.

foto: RHMZ Printscreen

U Beogradu će danas biti promenljivo oblačno i toplo, posle podne mogućnost slabe kiše. Duvaće umeren, povremeno i jak južni i jugoistočni vetar. Najniža temeperatura oko 10, najviša oko 15 stepeni.

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do 30. januara, u nedelju promenljivo oblačno, ponegde sa kišom i veoma toplo vreme sa dnevnim temperaturama znatno iznad proseka uz intenzivno topljenje snega u svim predelima ispod 1.500 m nadmorske visine. U košavskom području i na planinama, u nedelju posle podne, duvaće umeren i jak južni i jugoistočni vetar, povremeno sa olujnim udarima.

foto: RHMZ Printscreen

U toku noći od nedelje na ponedeljak i u ponedeljak naoblačenje sa kišom i padom temperature koje ce prvo zahvatiti severne i zapadne predele Srbije.

U brdsko-planinskim predelima padaće sneg, a u ponedeljak posle podne prelazak kiše u sneg očekuje se i u nižim predelima.

foto: RHMZ Printscreen

Vetar će biti u skretanju na severozapadni i zapadni, a sa prolaskom fronta kratkotrajno će imati i jake i olujne udare. Do kraja perioda oblačno, mestimično sa snegom i hladno, u nižim predelima uz formiranje manjeg snežnog pokrivaca (od 2 do 10 cm), a na planinama uz povećanje za novih 15 do 20 cm.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Ilustracija)

