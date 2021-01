SRPSKI METEOROLOZI NAJAVILI DRASTIČNU PROMENU VREMENA: Meteo alarm upaljen zbog kiše i snega, a onda sledi ŠOK-PREOKRET

Naoblačenje sa kišom koje je zahvatilo severne i zapadne predele Srbije, tokom prepodneva proširiće se i na ostale krajeve Srbije, poslednja je najava Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Dodaje se i da će na planinama će padati sneg.

foto: Printscreen/RHMZ

"U nižim predelima severne i zapadne Srbije, danas tokom dana i sutra ujutru i pre podne, usled osetnog pada temperature, kiša će ponegde preći u susnežicu i sneg, a lokalno se može i lediti pri tlu", navedeno je na sajtu RHMZ.

Da nam danas stiže nagla promena vremena posebno u severozapadnim i središnjim predelima potvrdio je danas i meteorolog Marko Čubrilo.

Naredna nedelja donosi pravo proleće, dok posle 8. februara postoji mogućnost jačeg zahlađenja.

"Nad središnjim i istočnim predelima Srbije očekuje se znatno manje padavina jer bi oni sve do kraja dana ostali u toplom sektoru ciklona te bi bilo povremene kiše, a snega samo preko 800 metara nadmorske visine te se lako može desiti da snega više bude nad krajnjim severozapadom Vojvodine negde nad nižim delovima Kopaonika", navodi Čubrilo.

Što se tiče količina, krajnji severozapad Srbije u nizijama do ponedeljka ujutro može očekivati od 2 do 8 cm snega, ponegde čak i oko 10 cm.

foto: Printscreen RHMZ

"Ovaj sneg će doći posle pravog prolećnog vremena u subotu i za vrlo kratko vreme će u planinama usloviti probleme u saobraćaju, a otežati saobraćaj i nizijskim oblastima. Današnji maksimum će ponegde biti niži i za preko 15 stepeni Celzijusa u odnosu na juče. Vetar će okrenuti na severni smer", napisao je Čubrilo na svom Fejsbuk profilu.

Očekuje nas još jedna nagla promena vremena za veoma kratak period.

"Od nedelje sledi jače otoplljenje i naglo otapanje snega i na planinama, dok posle 8. februara postoji mogućnost jačeg zahlađenja, ali još ima dosta nejasnoća oko njegove snage", navodi Marko Čubrilo.

Sa tim se slaže i meteorolog Đorđe Đurić koji je takođe na svom Fejsbuk profilu najavio toplije dane.

"Od utorka toplije, temperature više od 10 stepeni, a od četvrta do nedelje i veoma toplo. Maksimalna temperatura biće od 15 do 20 stepeni, u podrinju do 22 stepena", napisao je Đurić.

U Vojvodini ledena kiša

foto: Printscreen RHMZ

"U ponedelјak na području Vojvodine kiša koja će se lokalno lediti pri tlu, sa najvećom verovatnoćom u Bačkoj i Sremu", navodi RHMZ.

(Kurir.rs)

Kurir