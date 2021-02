POKRENULO SE KLIZIŠTE U SELU JARMENOVCI: Slike odande su haotične, NIJE NI ČUDO ŠTO LJUDI NE SPAVAJU MIRNO (FOTO)

U selu Jarmenovci podno Rudnika, zaseok Jarmenovačka reka, usled čestih padavina i topljenja snega došlo je do aktiviranja klizišta. Prema rečima ovdašnjih meštana, više od deset godina su izloženi riziku od klizišta, a najopasnije je upravo u ovom periodu kada je zemlja puna vode.

„Bilo je dosta snega tako da smo ovo i očekivali jer već godinama živimo u strahu od zemlje. To je deo brda koji polako klizi prema našim kućama i preti urušavanjem objekata, na nekoliko mesta je zemlja već došla do samih zgrada. Pored ovih objekata do kojih je zemlja stigla ispod je još kuća i pomoćnih objekata koji su takođe ugroženi“, rekao je za RINU, Dragan Marković, meštanin sela Jarmenovci.

Marković i njegove komšije veoma su uplašeni, od aktiviranja klizišta nemaju miran san. Tvrde da je iz godine u godinu opasnost sve veća jer sve više zemljišta klizi ka objektima.

foto: RINA

„Čišćeno je do sada dvanaest puta uz pomoć opštine i zbog mog angažovanja, jer su mi pomoć pružale komšije i meštani“, naglasio je Marković.

foto: RINA

Inače, dužina klizišta je oko 200 metara a širina 50.

(Kurir.rs / RINA)

Kurir