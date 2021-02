IGOR JURIĆ O TRAGIČNOM KRAJU POTRAGE ZA DEČAKOM: Jutros sam razgovarao sa MAJKOM, pokušao sam da joj dam nadu (KURIR TELEVIZIJA)

Javnost u Srbiji je još uvek u neverici nakon što su ronioci Žandarmerije popodne pronašli u Tamišu telo nestalog dečaka D.D. (15) iz Pančeva.

Do poslednjeg trenutka cela Srbija je bila uz dečakovu majku Danijelu Drljić, verujući i nadajući se da je živ i da će se vratiti kući posle njenih molbi.

Igor Jurić osnivač Fondacije "Tijana Jurić" izrazio je tugu i željenje što se ovako završila potraga za petnaestogodišnjim dečakom.

- Jutros sam imao priliku da razgovaram sa majkom sada već preminulog dečaka. Jako me je potresla vest. Bez obzira što je i tada već majka jako loše primila to saznaje da je videla to oproštajno pismo, pokušao sam da joj ulijem malo nade da još nije sve gotovo, rekao je Jurić u “Pulsu Srbije” na Kurir televiziji.

Kaže da ga je ova tragedija iznenadila i da nema reči kojima bi opisao ovo što se dogodilo.

- Iako se sve više govori o nestancima dece i kod nas u fondaciji i u medijima, kad se ovako nešto desi nestanu reči i pojave se mnogo teže emocije. Zaista moramo kao društvo da porazmislimo, da li radimo dovoljno na bezbednosti dece i da li dovoljno pričamo o nestanku dece i o suicidu, istakao je Jurić.

