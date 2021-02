TEMPERATURNI ŠOK, SUTRA ĆE, KAŽU, BITI ZA KRATKE RUKAVE: Proleće u februaru, petak topao i do 19 stepeni! U NEDELJU I DO 20

BEOGRAD - U Srbiji će i sutra biti toplo za ovo doba godine, sa maksimalnim temperaturama i do 19 stepeni, prognoza je Republičkog hidro-meteorološkog zavoda (RHMZ).

Sutra će biti biti malo do umereno oblačno i toplo, uz slab južni vetar, a ujutru će samo po kotlinama i dolinama reka na zapadu i jugu ponegde biti magle.

Najniža temperatura biće od dva do osam, a najviša dnevna od 13 do 19 stepeni. U Beogradu će petog februarskog dana biti malo biti do umereno oblačno i toplo, uz slab južni vetar i najnižu temperaturu oko osam i najvišu dnevnu oko 18 stepeni.

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do kraja sedmice biće malo do umereno oblačno i natprosečno toplo. U nedelju u kosavskom području i na planinama duvaće umeren i jak jugoistočni vetar, a na jugu Banata olujne snage. Od ponedeljka temperatura u postepenom padu, ali i dalje iznad proseka uz povremena naoblačenja s kisom, na visokim planinama sa snegom.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir