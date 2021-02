UČENICA POSEKLA NASTAVNICU ZBOG OCENE? IZ ŠKOLSKE UPRAVE POŽAREVCA SE OGLASILI U JUTARNJEM: Kamere ništa nisu snimile!

Medji su preneli da je četrnaestogodišnja učenica jedne osnovne škole kod Smederevske Palanke u ponedeljak napala i posekla nožem po glavi svoju nastavnicu matematike.

Devojčica, inače odličan đak, navodno se naljutila na nastavnicu zbog zadataka na kontrolnom testu.

Neverovatan incident dogodio se tokom prepodnevne smene kada je učenica osmog razreda u holu škole ubola nastavnicu, nanevši joj, srećom, samo lakše povrede. Nastavnica je zadobila posekotinu na glavi i ukazana joj je pomoć u bolnici, nakon čega je puštena na kućno lečenje.

Inače, kako mediji prenose, devojčica je odličan đak, kandidat za đaka generacije, uzorno dete iz dobre porodice i do sada nije pravila nikakve incidente.

Draško Grujić iz Školske uprave Požarevac kaže za Novo jutro TV Pink da se radi na slučaju.

- Činjenice se još uvek utvrđuju. Danas je sastanak na kojem će prisutovati nastavnica koja je napadnuta. Šta se desilo, znaju samo njih dve, jer su bile same i stajale su u hodniku koji je bez kamera. Postupamo mi, policija, tužilaštvo, a Tim za brobu protiv nasilja i dalje prikuplja podatke. U javnom je interesu da svi negde zaštitimo i nastavnicu i dete, jer nam je svaki čovek važan – kaže Grujić.

Na pitanje o tome da li situacija u kojoj se oko godinu dana nalazimo svi zbog epidemije korona virusa može da bude okidač i za intezivnije nasilno ponašanje, Grujić kaže da posledice epidemije na određen načini osećamo svi.

- Sve ovo predugo traje i utiče na sve nas. Drugačiji je režim života, ovo nije regularno stanje i moguće je da postoje okidače inače, ne mislim samo na ovaj slučaj, već na sve – dodao je Grujić.

Advokat Nemanja Todorović kaže da slučaj mora najpre da se ispita do detalja, ali on kaže da je na njega najveći utisak ostavilo to da je nastavnica napadnuta hladnim oružjem.

- Šta će detetu nož u školi, ako je to sve tako kako jeste. Ukoliko se desio napad sa hladnim oružjem, otkud nož tu – kaže Todorović.

Kako kaže po Zakoniku o krivičnom postupanju drugačije se mere preduzimaju kad je u pitanju maloletna osoba.

- Ovi postupci su osetljivi, sužen je obim kazni. Zakon uglavnom propisuje samo vaspitne mere. Po Krivičnom zakoniku se kvalifikuju dela – objašnajva Todorović.

(Kurir.rs/ Novo Jutro)

Kurir