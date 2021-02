MAJKA I SIN ZAJEDNO SE BORE SA KANCEROM! Ostala bez organa, a NAJGORE tek usledilo – oboleo i mališan (KURIR TELEVIZIJA)

Pre četiri godine, Valentini Rapajić su uklonjeni jajnici i materica sa sumnjom na kancer. Krajem 2019. godine ponavlja analizu tumor markera i sledi šok – opet je povišen. Doktori joj saopštavaju da je njen slučaj jedan u milion i u roku od 7 dana stiže nalaz sa dijagnozom - tripl negativni karcinom dojke.

-To je jedna konfuzija u glavi, šok, stress, kad me je video suprug bilo mu je sve jasno - kaže Valentina. Početkom februara prošle godine odlazi u Kamenicu na dogovor oko operacije, gde joj je preporučeno da prvo počne sa hemoterapijama kako bi se tumori smanjili, a nakon čega joj je urađena totalna mastektomija. Posle prve hemioterapije Valentini je počela da lagano da opada kosa, a nakon druge u pečatima, što je kako kaže, njenom sinu vrlo teško palo.

-On mi je rekao da me se boji, pa sam rekla mužu da me obrije do glave – potresno priča Valentina.

Međutim, iako je izgledalo da situacija gora ne može biti, ipak ispostavilo se da može.

Nedugo zatim, zbog zbog jakih bolova u stomaku, sin joj završava na operativnom stolu. Usledio je još jedan šok za ovu četvoročlanu porodicu. Malenom Leonu je otkriven karcinom limfnih žlezda. Leonon je lavovski izdržao četiri operacije, pet ciklusa hemoterapije i sada je u petogodišnjoj fazi remisije. Još uvek ponekad ima bolove i narednih godinu dana ne sme da bude u kontaktu sa drugim ljudima, a ni sa decom. Valentina danas, posle 15 terapija zračenja, mnogih komplikacija i gangrene nakon operativnog zahvata, čeka rezultate genetskog ispitivanja i na odstranjivanje druge zdrave dojke, kako bi preventivno sprečila da ponovo prolaze kroz istu borbu.

OVDE MOŽETE PRATITI UŽIVO KURIR TELEVIZIJU

Kurir.rs

Kurir