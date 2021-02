MINISTAR SINIŠA MALI O PREDLOGU VLADE: Fer ponuda - frilenseri da plate dug bez kamate na 10 godina

Mali je precizirao da se predlog Vlade o plaćanju obaveza na 10 godina ne odnosi na one koji su izdavanjem luksuznih vila ili kockanjem na internetu zaradili ogroman novac, za koje navodi da u svakom slučaju moraju da plate sve ono što duguju svojoj državi.

Mali je za Tanjug rekao i da je Vlada Srbije pri tome spremna, a to je danas i predložila frilenserima, da se zaustavi izdavanje svih rešenja za sve one koji nisu svoje poreske obaveze izmirili u proteklom periodu do donošenja novog zakona.

To znači, objašnjava, da bi bilo zaustavljeno izdavanje rešenja i svi postupci koji su trenutno u toku sve do usvajanja izmena Zakona o porezu na dohodak građana, što je planirano već tokom aprila ove godine.

"Imali smo nameru da pomognemo i izađemo u sustret, da pružimo ruku onima koji su zaista ugroženi. Izašli smo sa predlogom da, bez obračuna kamata, da im zaboravimo kamatu, da im damo mogućnost da smanje svoje obaveze i da isplate na deset godina ili 120 mesečnih rata", kaže Mali.

Namera je, kaže, da se izađe u susret ugroženima koji prehranjuju svoje porodice u pogledu plaćanja poreza iz prethodnog perioda.

"To je naš predlog. Mi ćemo svakom građaninu Srbije dostaviti taj predlog, sa svima koji imaju problem ćemo razgovarati. Nadam se da će najveći broj, ako ne i svi frilenseri, prihvatiti ovaj poziv, ovu pruženu ruku i ovu mogućnost koju daje Vlada", rekao je Mali.

Smatra da je ponuda Vlade Srbije više nego fer i više nego konkretna i da je usmerena ka tome da se izađe u susret onim koji nisu iz raznih razloga plaćali svoje poreze i doprinose u proteklom periodu.

Naveo je i da država ni na koji način neće izlaziti u susret onima koji su izdavali luksuzne nekretnine i zarađivali ogroman novac kockanjem preko interneta.

"Ni na koji način nećemo izlaziti sa ponudama prema njima, osim da moraju da plate državi sve ono što duguju", zaključio je Mali.

Kurir.rs/Tanjug

Kurir