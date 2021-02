U SRBIJI OKO 500.000 LJUDI IMA ASTMU: Od sada će moći sami da kontrolišu svoju bolest putem aplikacije na telefonu

Pacijenti oboleli od astme i hronične opstruktivne bolesti pluća dobiće besplatno uređaje pomoću kojih će moći samostalno da prate plućnu funkciju. Na taj način, njihovi lekari, i u doba pandemije, moći će da prate pacijentovo stanje putem mobilne aplikacije i uređaja koji se priključuje u sam telefon.

Zbog epidemije izazvane korona virusom posete lekarima značajno su redukovane, a od kada je počela i imunizacija protiv COVID 19, pacijenti koji boluju od astme, alergija i HOBP-a imaju mnogo pitanja, nedoumica i poteškoća prilikom kontaktiranja lekara. Iz tog razloga, Udruženje „Pobedimo astmu i alergije” nastavlja sa organizovanjem besplatnih savetovališta “Kec na 10” do leta, kada se i očekuju pojačane tegobe kod ove grupe pacijenata. Oni će moći da se posavetuju o svojoj osnovnoj bolesti, vakcinaciji, terapiji, sa pulmolozima iz Gradskog zavoda za plućne bolesti i tuberkulozu.

- Udruženje je srećno da objavi dve velike vesti. Prvo i najvažnije je da dobijamo donaciju koja će značajno unaprediti kvalitet života i lečenja pacijenata sa astmom. U uslovima nedostupnosti lekara i bitnih metoda za utvrđivanje faze bolesti, donacija od 50 pik floumetra omogućiće da 50 pacijenata, za početak, mogu na osnovu unapred utvrđenog plana sami sebi da pomognu u situacijama kada osete pogoršanje, da prate stanje i kontrolišu bolest. Sve detalje ćemo, mi kao Udruženje, objavljivati na našoj fejsbuk stranici. Druga stvar jeste produžetak akcije „KEC NA 10“u okviru globalne kampanje „Asthma Zero“. Besplatna online savetovališta su pružila mogućnost pacijentima obolelim od astme, hronične opstruktivne bolesti pluća i alergijskog rinitisa da, u vreme kada su sve klinike za pulmologiju u Srbiji bile u kovid sistemu, dođu do naših lekara i potraže savet, mišljenje, preporuku, pa i utehu. Pacijente je mnogo toga brinulo, a brine ih i dalje. S tim u vezi, dogovorili smo se sa stručnjacima iz Gradskog zavoda da organizujemo još dodatnih online savetovališta za pacijente, svake druge srede od 16 do 19 sati. Konsultacija će trajati 20 minuta po pacijentu, a prijava se vrši putem Fejbuk stranice „Pobedimo astmu i alergije“(poruke u inbox) i putem e-mail adrese: pobedimo.astmu.alergije@gmail.com - istakla je Ivana Vračar, predsednica Udruženja pacijenata “Pobedimo astmu i alergije” na web konferenciji “Kec na 10”.

Astma je jedna od najrasprostranjenijih hroničnih bolesti disajnih puteva kako u svetu, tako i kod nas. Precizni podaci o broju obolelih ne postoje, ali procene su da oko 8 odsto odraslog stanovništva boluje od astme, dakle oko 500.000 ljudi u Srbiji, dok se trećina stanovništva susrela sa nekim oblikom alergije. Astma je najmasovnija hronična bolest i u svetu i kod nas se procenjuje da će do 2050. polovina čovečanstava imati ozbiljne probleme sa alergijama.

- Pacijenti su bili uplašeni čim je naša ustanova ušla u „kovid sistem“i mnogi su preskakali svoje terapije i posete lekaru iz straha da se ne zaraze korona virusom, samim tim dešavala su se i pogoršanja bolesti. Upravo takvim pacijentima je savetovalište „Kec na deset“ bilo najpotrebnije. Moram da napomenem da je od izuzetnog značaja da svi pacijenti redovno uzimaju svoju terapiju, kako bi se njihova bolest držala pod kontrolom. Kada govorimo o kontrolisanju bolesti, ne mogu a da ne spomenem značaj donacije Udruženju pik floumetara, koji će biti dostupni određenom boju pacijenata u narednom periodU. To je uređaj kojim se kontroliše jedan od parametara plućne funkcije i pokazatelj je da li je bolest pod kontrolom ili ne. To dalje znači da pacijent sam sebe može da kontroliše. Uređaj nam omogućava da ustanovimo da li i u kojoj meri treba da korigujemo terapiju ili korekcija nije potrebna jer je bolest pod kontrolom. Pacijent je u obavezi da duva u uređaj tri puta ujutru i tri puta uveče, tako se meri i prati razlika protoka vazduha u jutarnjim i dnevnim satima i u zavisnosti od toga koliko zabeležene vrednosti variraju tokom dana, mi znamo koje korake dalje da preduzimamo. Ranije se to radilo ručno, danas je prilagođeno pametnim telefonima, i u nekoliko klikova putem određene aplikacije pratimo sve vrednosti na daljinu, bez dolaska u ustanovu i onda prepisujemo terapiju- zaključila je dr Ljiljana Timotijević, direktorka Gradskog zavoda za plućne bolesti i tuberkulozu na web konferenciji “Kec na 10”.

Istraživanja koja su rađena u svetu pokazala su da je kod četvrtine lečenih pacijenata astma nekontrolisana, a ponegde čak i kod polovine pacijenata. Kod velikog broja pacijenata, zbog neadekvatne terapije i nepravilne upotrebe inhalera, dolazi do česte pojave simptoma, poput gušenja i napada, koji se samo trenutno saniraju lekovima za olakšanje simptoma. Više od 50 odsto pacijenata nije uzimalo terapiju svakodnevno kako im je propisano, dok je 92 odsto ispitanika mislilo da dobro kontroliše svoju astmu.

Kurir.rs

Kurir