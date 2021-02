ZNA SE TAČNO KAD IZLAZIMO IZ OVOG LEDENOG TALASA! RHMZ je upravo saopštio kad prestaje JAK MINUS (FOTO)

Republički hidrometeorološki zavod objavio je do kada će trajati ovaj ledeni talas. Naime, temperature u minusu, ledeni dani i vetar trajaće još nekoliko dana, preciznije do četvrtka kada će se temperatura konačno vratiti u plus.

U meteorološkoj najavi objavljenoj 13. februara u 19.20 časova navodi se da će u toku večeri i noći u planinskim predelima i na jugu i jugozapadu zemlje povremeno biti snega uz manje povećanje visine snežnog pokrivača.

Narednih dana, navode, takođe će biti hladno.

Naredna tri dana u jutarnjim satima umeren, ponegde i jak mraz. Danas i sutra (nedelja, 14.02.) ledeni dani sa najvišom dnevnom temperaturom ispod 0 °C.

Početkom sedmice pretežno sunčano uz manji porast temperature.

