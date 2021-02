GENERALA DIKIĆA MNOGI JUTROS NA TV NISU PREPOZNALI: 1.571 dan proveo u samici, otkrio za kog su mu u CG tražili da ga lažno optuži

BEOGRAD - Penzionisani general i nekadašnji komandant Žandarmerije Bratislav Dikić jutros je gostujući u jutarnjem programu do detalja opisao kako je završio u crnogorskom zatvoru u kojem je proveo četiri i po godine, odnosno 1.573 dana a od toga čak 1.571 dan u samici.

foto: TV Happy Printscreen

On je na samom početku rekao da se našao na slobodi zahvaljujući sudijama podgoričkog Apelacionog suda, a da je u zatvoru završio tako što mu je po prelasku u Crnu Goru pre četiri i po godine prišao čovek u civilu, rekao da je policajac i da treba da ga dovede CJB u Podgorici jer su mu starešine rekle da treba da dođe da porazgovaraju.

1 / 4 Foto: TV Happy Printscreen

- Nisam znao šta me čeka... Ja sam tamo došao turistički... legalno... Nisam ja došao preko brda, što bi rekli vojnički, da nešto tamo radim... - rekao je Dikić jutros na TV Happy i nastavio: Tamo me sačekao specijalni tužilac Milivoje Katnić i tog dana rečeno mi je da isto veče mogu da budem oslobođen ali da treba da optužim našu srpsku crkvu i neke Ruse za koje sam tada prvi put čuo, kao i opoziciju a posebno Demokratski front i predsednika Vučića za kog su konkretno tražili da ga optužim da je on znao za moj dolazak u Crnu Goru što je notorna laž. Dikić kaže da je istog dana tražio poligraf i još nekoliko puta kasnije u toku boravka u zatvoru.

Dikić je ispričao i da su mu tokom ispitivanja i saslušavanja pretili da će mu spakovati 15 godina zatvora, kao i da je u nekoliko navrata štrajkovao glađu i žeđu zbog uslova u kojima je robijao u Crnoj Gori.

foto: TV Happy Printscreen

Kaže i da su mu nudili da će njegovoj porodici u Srbiji istog trenutka uplatili 50.000 evra ako optuži "našu srpsku crkvu, tamošnju opoziciju i predsednika" što on, kako kaže nije hteo, a onda su mu nudili i više ali su rekli da ostatak mora da sačeka jer trenutno nemaju toliko na raspolaganju.

Dikić je podsetio da već godinama boluje od karcinoma, te da se i dalje leči.

foto: Dado Djilas

- Samica u kojoj sam bio je kao u srednjem veku... Pet kvadrata, tu sam proveo četiri i po godine, krevet i dva koraka napred-nazad... U mraku, i vid sam izgubio... Bez stolice, stola, toaleta, hranu čekate da donesu a oni ne donose... Dušek mi je bio ceo pocepan kao sa deponije, opruge su bile napolju pa sam molio stražare da mi donosu novine da stavim... Svima njima bilo je zabranjeno da komuniciraju sa mnom - seća se Dikić dodajući da mu je prozor bio zavaren a samica bez grejanja, kao i da nije mogao ni da se okupa. Dodaje da ni sam ne zna kako je preživeo.

foto: Zorana Jevtić

Ispričao je i da je trpeo ogroman psihički pritisak posebno kada je saznao da mu je mlađu ćerku u Nišu, kada je izašla da prošeta, presreo nepoznati muškarac, povukao za kosu i počeo da joj preti rekavši joj da tata treba da joj bude poslušan.

Dikić kaže da je za to saznao kasnije, kad mu je došla poseta iz Srbije, i da je slučaj prijavljen niškoj policiji a da mu je dok je robijao u Crnoj Gori rečeno da je to urađeno samo da bi on video da oni i u Srbiji mogu da urade svašta i da im niko ne može ništa. Dikić je ispričao i da kad bi mu dolazila poseta porodice iz Srbije govorili bi mu da paze kako voze jer lako mogu da slete u kanjon Morače jer su putevi krivudavi.

foto: Dado Đilas

Podsetimo, Dikić je komandant Žandarmerije postao 2009, a pre toga bio je na čelu niškog odreda te jedinice. Pre dolaska u Žandarmeriju bio je 10 godina pripadnik Specijalne antiterorističke jedinice.

(Kurir.rs/TV Happy)

Kurir