U SUSRET LETU: Bugarska i Turska najavljuju ukidanje PCR testa za srpske turiste, evo od kada (KURIR TELEVIZIJA)

Još uvek nije poznato pod kojim uslovima ćemo ove godine putovati. O uvođenju kovid pasoša još uvek nema saglasnosti na svetskom nivou. Nadležni tvrde da ima mnogo spekulacija oko toga da li će sve vakcine biti priznate. Za sada, građani iz Srbije bez PCR testa mogu da putuju u Crnu Goru, Albaniju, Severnu Makedoniju i Bosnu i Hercegovinu.

Ima nade da će se bez dodatnog troška od 150 evra, koliko koštaju testovi, od marta ili početkoma prila putovati u Bugarsku i Tursku.

Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (YUTA) za Kurir televiziju kaže

"Imamo najave od bugarskih zvaničnika, da najverovatnije od kraja marta, početkom aprila, kada se očekuje početak sezone, narano, ako ne dođe do nekog značajanog pogoršanja stanja. Ista stvar je i sa Turskom", rekao je on. Sa Grcima se još uvek pregovara, a iz turističkih agencija otkrivaju da naši turisti sada biraju neke destinacije koje do sada nisu birali, poput Maldiva, Dubaija, Dominikanske Republike, Egipta...

OVDE MOŽETE PRATITI UŽIVO KURIR TELEVIZIJU

Kurir.rs

Kurir